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9 yaşındaki Mehmet Ali, astronomi bilgisiyle görenleri şaşırtıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Mehmet Ali Sayındı, astronomi bilgisiyle görenleri şaşırtıyor.

Haberde İnsan 03.02.2022, 13:00
9 yaşındaki Mehmet Ali, astronomi bilgisiyle görenleri şaşırtıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Mehmet Ali Sayındı, astronomi bilgisiyle görenleri şaşırtıyor.

Tatvan’da yaşayan 9 yaşındaki Mehmet Ali, astronomi bilgisiyle görenleri hayran bırakıyor. Evinde internetten videolar izleyerek astronomiye merak saran Ali, kendinden yaşça büyük insanları astronomi bilgisiyle adeta mest ediyor. Bu merakının ardından Tatvan’da bir alışveriş merkezinde (AVM) kurulan uzay çadırına giden Mehmet Ali, astronot kıyafeti giyen Tatvan Gençlik Meclisi üyelerini evine davet etti. Davet üzerine Mehmet Ali’yi evinde ziyaret eden gençlik meclisi üyeleri, Ali’nin uzay merakını giderdi. Ziyaret karşısında memnun kalan Mehmet Ali, ileride astronot olacağını belirtti.

“Uzay merakım sayesinde büyüyünce astronot olmak istiyorum”

İnternetten uzay ile ilgili videolar izlediğini ve çok şey öğrendiğini belirten Mehmet Ali Sayındı, “9 yaşındayım. İnternette dolaşırken bir kanal gördüm ve ona bastım. Bir videosunu izledim, çok beğendim. Daha sonra diğer videolarını da izledim. Böylelikle çok şey öğrendim. Bu merakım sayesinde büyüyünce astronot olmak istiyorum. Astronot ağabeyler geldi ve beni ziyaret etti. Alışveriş merkezinde uzay çadırına gittim. Bana soru sordular, ‘Kaç tane gezegen var’ dediler, 8 dedim. ‘Doğru’ dediler. ‘En büyük gezegen hangisi’ diye sordular, Jüpiter dedim. Bana, ‘Aradığımız çocuğu bulduk’ dediler” şeklinde konuştu.

“Oğlumun hevesi kırılmasın diye astronot arkadaşları eve davet ettik”

Uzay çadırında astronot kıyafetli arkadaşları görünce oğlunun çok heyecanlandığını söyleyen baba Cüneyt Sayındı, “Mehmet Ali geçen hafta internetten alışveriş merkezinde kurulan uzay çadırını gördü. Israrla onu götürmemi istedi. Orada uzay elbisesi giyen arkadaşları görünce çok heyecanlandı ve yanlarına giderek soru sormaları konusunda onlara ısrar etti. Arkadaşlarda soru sordular ve Mehmet Ali sorulan bütün soruların cevabını verdi. Hevesi kırılmasın diye biz de eve davet ettik. Daha zor sorular ve daha bilgiler sorulsun istedik. Mehmet Ali’nin bütün soruların cevabını verdiğini sanıyorum” dedi.

“Uzaya merakı izlediği kanallar vasıtasıyla oluştu”

Daha önce oğlu Ali’nin Youtube ortamında izlediği kanalları hiç beğenmediğini ve ısrarla onları değiştirmesini istediğini söyleyen baba Sayındı, “Daha bilgili ve ileride ona birikim olacak bilgileri öğrenmesini istedim. Özellikle uzay, bilim, tıp ve İslam ile ya da ülkeler arasında olan bilgileri öğrenmesini istedim. Bu sayede bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Elimden gelen desteği vereceğim. Mehmet Ali her zaman söylüyor ya astronot olacağım ya da tıp okuyacağım. Ama şu an önceliğimiz Allah’ın izniyle astronot okuması yönündedir. Elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Tatvan’da bulunan bir alışveriş merkezine uzay çadırı kurulmuştu. O esnada oraya gittiğimizde Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi’nin çok değerli astronot kıyafeti giyen üyeleri vardı. O esnada Mehmet Ali’ye denk geldiler. Daha sonra biz kendilerini eve davet ettik. Sağ olsunlar geldiler, kendilerine teşekkür ederiz. Mehmet Ali hevesliydi ve hevesi kırılmamış oldu” diye konuştu.

“9 yaşındaki bir çocuğun bilgisi bizi çok meraklandırdı”

Uzay çadırına gelen yüzlerce çocuktan Mehmet Ali’nin uzay ilgisinin fazla olmasının kendilerini meraklandırdığını ifade eden Tatvan Gençlik Meclisi Üyesi Yusuf Çinik, “Tatvan Gençlik Meclisi olarak bizler bir AVM’de kurduğumuz uzay çadırında görev alıyoruz. Bizler orada yüzlerce çocuğu ağırlıyoruz. Çocuklar ile eğlenirken Mehmet Ali ile karşılaştık. Bizden kendisine soru sorulmasını istedi. Çeşitli sorular sorduk ve tümüne cevap verdi. Mehmet Ali’nin merakının çok fazla olduğunu gördük. Daha fazla soru sormamızı istedi fakat yoğunluktan dolayı daha sonra uğrarız diye söz verdik. Onlarda bizi eve davet ettiler. Bizler eve gelip çeşitli sorular sorduk. Hepsine cevap verdi. Bizler ailesine teşekkür ederiz. Kendi alanım okul öncesi öğretmenliği ve özellikle 9 yaşındaki bir çocuğun uzay ile ilgili böyle sorular sorması ve böyle bilgiler bilmesi açıkçası bizi çok meraklandırdı. Diğer çocuklar uzay çadırına geldiğinde sorular sorduğumuzda bir ya da iki gezegen ismini söylerken Mehmet Ali ise gezegenlerin yarıçapına kadar hepsini biliyor. Biz de heyecanlandık ve daha fazlası neden olmasın dedik. Daha fazla birbirimize sorular sormak için Mehmet Ali ve ailesi ile iletişime geçtik. Bizi eve davet ettiler. Bizler eve geldikten sonra çok ilgi çekici sorular sorduk. Mehmet Ali bizim de bilmediğimiz sorular sordu. 9 yaşındaki bir çocuğun bu denli güzel cevaplar ve bilgileri bizlere verdiği için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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