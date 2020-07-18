9 ay oturuyorlar, yazın siparişlere yetişemiyorlar
SİİRT’TE PİKNİK MALZEMELERİ SATAN İŞ YERİ, 9 AY OTURUYORLAR, YAZIN SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORLAR
Siirt’te piknik sezonunun açılması ile birlikte mangal, ızgara ve semaver satışı yapan iş yerleri siparişlere yetişemez duruma geldi. Yılın 9 ayı oturan ustalar, yaz ayları ile birlikte biran olsun boş durmuyor.
Korona virüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla mangal, semaver gibi piknik çeşitlerine vatandaşların rağbet gösterdiğini belirten mangal ve ızgara satıcısı Kadir Göz, yaz mevsimiyle birlikte piknik sezonunun açıldığını ve piknikçilerin mangala olan ilgilerinin artığını söyledi. Siirt’te bakırcılar çarşısında mangal ve ızgara gibi birçok ürünün satışını yapan kadir Göz, "10 yıldır bu mesleği yapıyorum. 9 ay oturuyoruz. 3 ay burada çalışıyoruz. 30 liradan başlıyor mangallarımız 100 liraya kadar var. Yazın başlamasıyla vatandaşlar mangala çok fazla rağbet gösterdi. Bu 3 ayda çok fazla mangal satışımız oluyor" dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Ümraniye
|33
|44
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Arsenal
|36
|53
|10. Burnley
|36
|51
|11. Everton
|36
|46
|12. Southampton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
|24
|İmsak
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|Güneş
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|Öğle
|13:15
|İkindi
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|Akşam
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|Yatsı
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