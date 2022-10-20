89 yaşında hayatını kaybeden gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu’da hayatını kaybeden Malul Gazi Emekli Jandarma Astsubay Başçavuş Seyit Erdem düzenlenen askeri törenin ardından şehitlik mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu’da yaşayan, Malul Gazi Emekli Jandarma Astsubay Başçavuş Seyit Erdem, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Gazi Seyit Erdem’in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesine getirildi. Burada alınan helallik sonrasında Gazi Seyit Erdem’in cenazesi, Nasrallah Kadı Camiine getirildi.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından emekli Gazi Seyit Erdem’in cenazesi, Kastamonu Şehitliğinde toprağa verildi. Askeri tören ile uğurlanan Gazi Seyit Erdem’in cenazesinin geçişinde komando ve gaziler asker selamı verdi.