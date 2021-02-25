87 yaşındaki nine ördüğü çorapları Mehmetçiğe hediye etti

Ordu’nun Korgan ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Şahinde Kubatoğlu, ördüğü çorapları Mehmetçiğe hediye etti.

Korgan’ın Çitlice Mahallesi’nde ikamet eden 7 çocuk 29 torun sahibi 87 yaşındaki Şahinde Kubatoğlu, 1 ay önce bir şehit haberinden etkilenerek askerlere hediye etmek amacıyla çorap örmeye başladı. Şahinde ninenin bir ay içerisinde ördüğü ve Ordu Jandarma Komutanlığı’na verdiği 20 çift çorap, sık sık karlı dağlarda operasyonlara çıkan Tunceli-Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Mehmetçiklere hediye gönderildi.