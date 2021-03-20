Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası’nda büyüklerini unutmadı.

19 ilçede bulunan yaşlıların evde temizlikten sıcak yemeğine, ulaşımından psikolojik desteğine kadar birçok hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, 18-20 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda da onları yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi, Ordu genelinde bulunan yaşlıların 18-20 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nı çeşitli hediyeler ile kutladı.

19 ilçede bulunan ve Büyükşehir Belediyesince her türlü ihtiyaçları karşılanan yaşlıların haftası kutlanarak, ORMEK’te kadınlar tarafından üretilen el emeği ürünleri ve kişisel temizlik malzemeleri hediye edildi. Aynı zamanda 85 yaşına kadar hiç doğum gününü kutlamamış olan Şaziye Cörüt’ün 86’ncı yaş günü Büyükşehir Belediyesi tarafından kutlandı.

86 yaşında ilk doğum günü

Doğum gününü dahi hatırlamayan Şaziye Çörüt yapılan sürpriz karşısında gözyaşlarına hâkim olamadı. Yapılan sürpriz karşısında şaşıran Şadiye Çörüt, “Bugün ben dahi doğum günümün olduğu unutmuştum” dedi.

Sıcak yemek, temizlik gibi tüm ihtiyaçlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını belirten Atnen Bilgi de “Büyükşehir Belediyemizden yemeğim ekmeğim geliyor, temizliğim yapılıyor, tüm ihtiyaçlarım karşılanıyor. Allah razı olsun onlardan. Bugün de bizleri unutmadılar çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.