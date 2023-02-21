84’lük nine ne görüyor nede işitiyor, sadece bu yöntemle iletişim kuruyor: Ördüğü çorapların gelirini depremzedelere bağışladı

Kırıkkale’de eline yazılan harflerle iletişim kuran görme ve işitme engelli 84 yaşındaki Neriman Önder, ördüğü çoraplardan elde ettiği geliri depremzedelere bağışladı.

Kırıkkale’de 8 yaşında geçirdiği menenjit hastalığından dolayı görme ve işitme kabiliyetini kaybeden Neriman Önder, eline yazılan harflerle iletişim sağlıyor. Kardeşi Köksal Önder’in (75) evinde kalan 84’lük nine, el emeğiyle ördüğü çorapların satışını yapıyor. Çoraplardan elde ettiği geliri ise Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz aracılığıyla depremzedelere ulaştırmak istedi. Başkan Türkyılmaz’da yapılan davet üzerine Önder ailesini, Kırıkkale merkezdeki evini ziyaret etti. 2 bin 500 liralık nakdi yardımı depremzedeler için bağışladığını belirten Başkan Türkyılmaz, depremin merkez üssü Pazarcık ilçesine Yahşihan Belediyesi olarak kuracağı konteynerlardan bir tanesine de "Neriman Önder" ismini vereceğini söyledi. Eline yazılan harflerle iletişim kurabildiğini ifade eden Türkyılmaz, Türk milletinin yardımsever bir millet olduğunu belirtti.

"Eline yazdığımız Türkçe harflerle iletişim kurabiliyorsun"

Çorapları depremzedeler için ördüğünü kaydeden Türkyılmaz, "Eline yazdığımda yaptığı çorabı depremzedelere göndermek için ördüğünü söyledi. Kendi örgülerinden elde ettiği 2 bin 500 lirayı bağışladığını söyledi. O, 2 bin 500 lira sırtımda onur verici hem de o kadar da bir yük ki; şimdi biraz daha hızlı hareket etmem gerekiyor. Türk milletinin ne kadar yardım sever olduğu duygulandırıyor. Bir de toplumda o kadar yer varken, ’Osman Türkyılmaz’ı çağır ben yardımı ona vereceğim o götürsün’ demesi de hem Yahşihan Belediye Başkanı olarak beni hem de şahsımı çok gururlandırdılar ve onurlandırdılar. Yeter ki istek ve azim olsun. Eline yazdığımız Türkçe harflerle iletişim kurabiliyorsun. Yaş 84, hala çorap örüyor ve bir şeyler üretmeye çalışıyor" dedi.

"76 yıldır görmüyor duymuyor, Kur’an-ı Kerim okuyor ezberinde"

Halasının 8 yaşında geçirdiği menenjit hastalığından dolayı görmediğini ve duymadığını ifade eden Makbule Önder, "76 yıldır görmüyor duymuyor, Kur’an-ı Kerim okuyor ezberinde. Dedem öldükten sonra annem yanıma almış. Dede biraz şuurluymuş. 8 yaşlarında böyle olunca eve hoca tutmuş oradan öğrenmiş Kur’an-ı Kerimi. Arapça bilmiyor ama eline yazaraktan Türkçe öğrenmiş. Abdestinde namazında sporunu iyi yapar. Hayatı seven birisi, hayata bağlı. İsyan asla yok" diye konuştu.

"Yahşihan Belediye Başkanı çok iyi tanıyor ve çok da seviyor"

Depremzedeler için 15 gündür sürekli ağladığını belirten Önder, "15 gündür sürekli ağlıyorlar. Artık kanal değiştirmeye başladık. Başka kanallara döndük. Üzülmeleri de kötü. Bu kadar fazla üzülmeleri iyi değil. 8 yaşında menenjit hastalığından dolayı böyle olmuş. Yahşihan Belediye Başkanı çok iyi tanıyor ve çok da seviyor. Önceden de götürmemi çok istedi. Buda bir vesile oldu. Ben çünkü internetten takip ediyorum. Çalışkan atom karınca" şeklinde konuştu.

84 yaşındaki Neriman Önder ise, Kahramanmaraş merkezli depremleri öğrendiğinde namaz kılıp dua ettiğini söyledi.