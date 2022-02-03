84 yıllık hatıralar Merinos’ta yeniden canlandı

Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘Merinoslular Buluşması’, eski fabrika çalışanlarını uzun bir aradan sonra tekrar bir araya getirdi.

2 Şubat 1938 yılında Atatürk tarafından açılışı yapılan eski Merinos Fabrikası’nın çalışanları, Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen ’12. Merinoslular Buluşması’ ile tekrar bir araya geldi. Programa Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Merinos Emekliler Derneği Başkanı Kadir Burhan, Merinos Fabrikası eski çalışanları ve aileleri katıldı. Farklı şehirlerden gelerek Bursa’da hasret gideren eski mesai arkadaşları, geçmiş hatıraları yad etti.

Büyükşehir Belediyesi bandosunun konseriyle başlayan buluşmada konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Merinos Fabrikası ve çalışanlarının bir zamanlar Bursa’nın sosyal hayatına etki ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleşen Merinos Lokali’nin çok kısa sürede faaliyete geçeceğini belirten Orhan, “Zamanında pırıl pırıl gençlerdik. Bu fabrikada ne emekler verdiğinizi biliyorum. O zaman nüfusu 150 bin olan Bursa’da söz sahibi olan bir Merinos vardı. Bugün Bursa, Türkiye’de huzur kenti, sevgi kenti, kardeşlik şehri olarak anılıyorsa, bu Merinos sayesindedir. Merinos Emekliler Derneği, Merinoslular için toplanma merkezi talep etmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hemen harekete geçti. Dernek lokali kısa zamanda açılacak. Hepinizin buluşarak eskileri anabileceği bir yer olacak” dedi.

Merinos Emekliler Derneği Başkanı Kadir Burhan, 2 Şubat’ın Merinos Fabrikası çalışanları için bayram günü olduğunu ifade etti. Merinos Lokali için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür eden Burhan, Merinos Fabrikası’nda çalışmış herkesin derneğe üye olmasını ve lokali aktif kullanmasını istedi.

Bursa Kent Konseyi Merinos Çalışma Grubu Temsilcisi Vedat Kafadar ise Merinos kültürünün Bursa’ya örnek olmaya devam edeceğini belirtti.

Program sayesinde bir araya gelen eski mesai arkadaşları, uzun süre eski günleri anarak birbirleriyle hatıralarını paylaştı. Programın sonunda; Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan tarafından Dernek Başkanı Kadir Burhan, Merinos Çalışma Grubu Temsilcisi Vedat Kafadar ve Merinos Çalışma Grubu eski temsilcisi Tahir Adıman’a emeklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.