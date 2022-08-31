84 yaşında ekmeğinin peşinde
Kahramanmaraş’ta 84 yaşındaki Hacı Akküncü, ilerlemiş yaşına rağmen halen çalışmaya devam ediyor.
Tarihi Demirciler Çarşısı’nda 7 yaşından bugüne çalıştığını söyleyen 4 çocuk babası Hacı Akküncü, babasının mesleği olan yemeniciliği devam ettiriyor.
Sabah 8.30’da iş yerine açan Akküncü, "Her gün iş yerime gelirim. İşimin başında olurum. Bugün için de yemenileri hazırlarım. Sipariş varsa onları tamamlarım. Yaşım 84 oldu ve artık zorlanıyorum. Buna rağmen çalışmaya devam ediyorum. Evde boş boş oturmak beni daha da paslandırır. Buraya gelip çalışıyorum hem vakit geçiyor hem mesleğimi devam ettiriyorum" dedi.
Yaptığı yemenilerin fiyatlarının 200-400 TL arasında değiştiğini belirten Akküncü, "Kalıplarına göre şekillerine göre fiyat biçiliyor. Bana ’artık yaşın ilerledi, çalışma’ diyorlar. Ama alışan insan çalışan insan boş duramaz. Mesleğim bana huzur veriyor. Sağlığım elverdiği müddetçe çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.
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