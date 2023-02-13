83 saat sonra çıktığı enkazlara kurtarma gönüllüsü olarak geri döndü

Adıyaman’da depremin 4. gününde enkazdan yaralı olarak çıkartılan Onur Mermer, hastanedeki tedavisinin ardından çöken binalar altındaki insanları çıkartmak için enkazlara döndü.

Adıyaman Yavuz Selim Mahallesindeki evinde enkazın altında kalan Onur Mermer’e 4 gün sonra ulaşılabildi. Mermer, ekipler tarafından enkazdan yaralı olarak çıkartılarak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Başından ve sırtından yara alan Onur Mermer, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Akrabaları ve arkadaşları enkaz altında olan Onur Mermer, evde dinlenmek yerine ekiplere yardım için enkazlara gitti. Enkazlarda çalışarak ekiplere yardımcı oluyor.

Depremin dördüncü günü 83’üncü saatte kurtulduğunu belirten Onur Mermer (23), “Hastanede 4-5 saat tedavi gördükten sonra taburcu olup eve gittim. Fakat, yakınlarım enkaz altında olduğu için dayanamayıp enkaz yerine geldim. Enkazlarda akrabalarım, arkadaşlarım ve yakınlarım vardı. Enkazdaki çalışmalara yardım ediyorum. Allah’a çok şükür iyiyim bu günlerde geçecek” diye konuştu.