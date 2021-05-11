81 yaşındaki fedakar anneye devlet sahip çıktı

Biri 43, diğeri 55 yaşındaki bedensel ve görme engelli evlatlarına gözü gibi bakan Amasyalı 81 yaşındaki fedakar anne Fatma Günay’ın çağrısına kulak veren Suluova Kaymakamlığı o aileye devletin şefkatli elini uzattı.

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan, bedensel ve görme engelli iki evladına gözü gibi bakan fedakar anne Fatma Günay(81), 55 yaşındaki bedensel engelli olan ve şeker hastalığı dolayısıyla sonradan görme yetisini kaybeden oğlu Şaban Günay için yatak talebinde bulunmuştu. Suluova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü Günay ailesi için harekete geçerek Kaymakam Abdullah Şen’in talimatları ile ailenin ihtiyaçlarını giderildi, yatak talebi karşılandı.

Görme ve bedensel engelli Şaban Günay, "Kaymakamımıza çok teşekkür ederim, Allah ondan ve devletimizden razı olsun" diyerek sevincini dile getirdi.

"Allah devletimizden razı olsun"

Anne Fatma Günay, "Allah ömür verdiği müddetçe yavrularımın hizmetindeyim. İlerleyen yaşım dolayısı ile zorlanıyordum. Suluova Kaymakamımız Abdullah Şen’e talebimize cevap verdiği için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum, Allah ondan ve devletimizden kat kat razı olsun" ifadelerini kullandı.

Anneler Günü dolayısıyla ziyarette bulunduğu Fatma Günay’ın ihtiyaçlarının kaymakamlıkça karşılandığı için memnuniyetlerini dile getiren Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şube Başkanı Mehmet Semiz ise "Engelliler Haftası’nda Suluova Kaymakamlığımız ailemize destek çıkarak tüm ihtiyaçlarını giderdi. Kaymakamımız Abdullah Şen beyefendiye bu duyarlı davranışı için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.