80 yaşındaki kimsesiz adama kaymakamlık ve belediye sahip çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kimsesiz yaşlı adama kaymakamlık ve belediye sahip çıktı.

20 yıldır kendisine ait evde tek başına yaşayan Kemal Adıyaman (80), birkaç aydır hastalığından dolayı yatağından kalkamıyordu. Zaman zaman komşusu Hüseyin Karaman ve diğer arkadaşı yardımına koşuyordu. Hüseyin Karaman, "Abimizin hiç çocuğu olmadı. Uzaktan ablasının kızı vardı, o da vefat etti. Hiç kimsesi yok, hiçbir akrabası da yok. Biz kendisini eskiden beri tanıdığımız için mahallemizin bir ferdini böyle gördüğümüz zaman içimiz sızlıyor" dedi.

Gözyaşları içerisinde yardım isteyen Kemal Adıyaman ise, "Yaklaşık 2 aydır bu durumdayım. Hiç kalkacak halim yok. Tuvalete bile gidemiyorum" diye konuştu. Kendisine bakılması için yardım istediğini söyleyen Adıyaman, "Kimsem yok, Allah rızası için bana yardım etsinler" ifadelerini kullandı.

İHA’nın gündeme taşıdığı haberin ardından İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi harekete geçti. Kaymakam Şükrü Görücü’nün talimatıyla yaşlı adamın önce İnegöl Devlet Hastanesinde tedavisi yapıldı. Koronavirüs testi yapılan Kemal Adıyaman, bir gün sonra yetkililer tarafından komşularıyla birlikte evden arabayla alınarak Bursa Valiliği Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezine yerleştirildi. Yaşlı adam bundan sonra hem burada kalacak, hem de Devlet tarafından gereken tedavileri yapılacak.