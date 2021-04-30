8 yaşındaki çocuktan diş korkusunu yenmesini sağlayan doktorlara teşekkür mektubu

Sivas’ta diş çektirmekten korkan 8 yaşındaki Semih Kaya, tedavisinin ardından sağlık çalışanlarına hitaben duygulandıran bir mektup yazdı.

Sivas’ta dişçiden korkan 8 yaşındaki Semih Kaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tedavi oldu. Annesi de hemşire olan ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Semih Kaya, tedavisinin ardından sağlık çalışanlarına mektup yazdı. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, mektubuna kayıtsız kalmadı. Prof. Dr. Hubbezoğlu küçük çocuğu ve ailesini fakülteye davet etti. Bunun üzerine aile Dekan Hubbezoğlu’nu ziyaret etti

Çocuktan örnek davranış

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu burada yaptığı açıklamada, “Semih Kaya mektubunda fakültemize gelmeden önce çok fazla korktuğunu dile getirmişti ama yapılan tedavilerden ve doktorlarımızın ilgisinden dolayı çok memnun kalarak tüm korkularını yendi, gönül rahatlığı ile tedavilerini tamamladı ve sağlığına kavuştu. Biz de bu münasebetle kendisini ve ailesini fakültemize çağırarak muhabbet etme fırsatı bulduk, bu davranışının diğer çocuklara örnek teşkil etmesi dileği ile herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Semih Kaya mektubunun bir kısmında, “Babam her akşam bıkmadan usanmadan haber izler. Bazen kızar bazen sinirlenir ve bazen de ağladığını görüyorum. Bizim görmediğimizi sanar ama size itiraf edeyim ki ben çok gördüm ağladığını. Dün yine haber izliyordu ve ağlıyordu. Haberde bir tombik dede gösteriliyordu. Önce bir sürü rakamların olduğu tablo hakkında konuştu. Sonra babamın asıl ağladığı haber geldi. Haber hemşire olan bir annenin iki çocuğunu haftalar sonra görmesi ama sarılamamasını anlatıyordu” ifadelerini kullandı

Ziyaretin ardından Dekan Prof. Dr. Hubbezoğlu, Semih Kaya’ya “Kahramanlık Belgesi” ve çeşitli hediyeler verdi.