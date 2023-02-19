8 yaşındaki çocuk, 1 yıldır biriktirdiği parayı depremzedeler için bağışladı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 8 yaşındaki bir çocuk, yaklaşık 1 yıldır para biriktirdiği kumbarasını depremzedeler için açtı. Afetzedelerin yarasına bir nebze merhem olmak isteyen çocuk, kumbarasındaki bin 100 TL’yi bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen depremzedeler için devlet başta olmak üzere vatandaşlar yardım seferberliği başlattı. Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, 3’üncü sınıfa giden 8 yaşındaki Hamit Açılan da ihtiyaçlarını karşılamak için 1 yıldır para biriktirdiği kumbarasını depremzedeler için açtı. Küçük Hamit, depremzedeler için kumbarasında biriktirdiği bin 100 TL’yi ’Türkiye Tek Yürek’ kampanyası çerçevesinde AFAD’a bağışladı. Bağış sonrası kumbarasında para biriktirmeye devam edeceğini söyleyen Hamit, Türkiye’nin ilerleyen zamanlarda yaşayacağı muhtemel bir afette yine bağış yapacağını dile getirdi.

"Bir daha deprem olursa bir daha bağışlayacağım"

İleride kendini kimseye muhtaç etmemek ve ihtiyaçlarını karşılamak için kumbarasında yaklaşık 1 yıldır para biriktirdiğini ifade eden Açılan, "Ülkemizde büyük bir deprem oldu, bu nedenle depremzedeler için bir nebze fayda olsun diye kumbaramı açtım ve kumbaramdaki bütün parayı depremzedelere bağışladım. Bağıştan sonra da kumbaramda para biriktirmeye devam edeceğim, ülkemizde doğal afet olursa tekrardan bağışlayacağım. İnşallah ülkemizde bir daha böyle büyük bir deprem olmaz" dedi.

"Çocuğum kumbarasındaki paraları bağışlamak istedi, biz de el ayak olduk"

Baba Barış Açılan, çocuğunun parasını depremzedeler için bağışlamak istediğini söyleyerek, "Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakabilmek için çalışıyoruz. Çocuklarımızı da bu doğrultuda eğitmeye çalışıyoruz. Bu hikmetle para biriktirme konusuna girdik. İlerleyen yaşamında lise veya üniversite eğitimi sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılaması bakımından ve bize muhtaç olmadan kendi parasıyla kendisine bir şeyle yapabilme özgüvenine sahip olabilmesini istedik ve bu yolla çocuğum parasını biriktirmeye başladı. Malumunuz 6 Şubat tarihinde ülkemizi büyük bir doğal afet olan deprem vurdu ve maalesef ki binlerce insanımızı kaybettik. Bunun dışında da binlerce insanımız da dışarıda kaldı. Biz de yaşanan durumu gördük, içimiz acıdı. Bu yüzden hem ben hem de oğlum ile yaptığımız yardımlar daha devam da edecek. Oğlumun bir yıldır kumbarasında biriktirdiği parasını depremzedeler için bağışlamak istediğini dile getirdi, biz de bu konuda ona el ayak olduk ve böyle bir yardımda bulunmak istedik. Çocuğum kumbarasındaki paraları ’Türkiye Tek Yürek’ kampanyası kapsamında depremzedeler için AFAD’a göndererek bağışlayacak" diye konuştu.