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8 torun, 4 çocuk sahibi çift yeniden gelinlik ve damatlık giydi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 8 torun ve 4 çocuk sahibi 38 yıllık evli çift, yeniden gelinlik ve damatlık giyerek ilk günkü heyecanlarını yaşadı. Yıllar önce yapamadıkları bu anların heyecanını yaşayan çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.

Haberde İnsan 20.02.2022, 12:19
8 torun, 4 çocuk sahibi çift yeniden gelinlik ve damatlık giydi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 8 torun ve 4 çocuk sahibi 38 yıllık evli çift, yeniden gelinlik ve damatlık giyerek ilk günkü heyecanlarını yaşadı. Yıllar önce yapamadıkları bu anların heyecanını yaşayan çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.

Gebze’de yaşayan 55 yaşındaki Ayşe Doğan ile 57 yaşındaki Bayram Doğan, birlikte 38 yılı devirdi. Geçen bu uzun yıllar sonrasında çift, 4 çocuk ve 8 torun sahibi oldu. Çocukları, Doğan çiftine 38. evlilik yıldönümünde unutamayacakları bir sürpriz yaptı. Evlendikleri zaman maddi imkanlar yüzünden istedikleri gelinlik ve damatlığı giyemeyen çift, çocukları sayesinde ilk günkü heyecanlarını yaşadı. Anne Ayşe Doğan yıllar sonra gelinlik giydi, gelin hazırlığı için kuaföre gitti. Baba Bayram Doğan ise damatlık giyerek, gelin arabası süsledi. Yıllar önce yapamadıkları bu anların heyecanını yaşayan çiftin mutluluğu gözlerinden okundu. Bayram Doğan, gelin arabasıyla gelip kuaförde hazırlanan gelini aldı. Torunları ve çocukları kuaförden el ele çıkan çifti dakikalarca alkışladı. Birbirlerinin ellerini hiç bırakmayan çift, evlerine düğün konvoyu yaparak gitti. Daha sonra ise çift bir fotoğraf stüdyosuna giderek bu anları ölümsüzleştirdi.

"Çocuklarımı evlendirdim, 3 tane gelin aldım ve içimde bir ukdeydi"

Sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşayan Ayşe Doğan, "Çok güzel bir duygu, çok mutluyum. İstiyordum zaten, sağ olsunlar onlar da bundan etkilenerek böyle güzel bir sürpriz yapmışlar. Evlenirken gelinlik giymiştim ama yine de istediğim bir gelinlik giymek içimde kalan ukdeydi. Çocuklarımı evlendirdim, 3 tane gelin aldım. İsteğim vardı, hep çocuklarıma söylüyordum. Onlar da sağ olsun, Allah razı olsun bu isteğimi beyinlerine kazımışlar. 38. yıldönümümüz oluyor, böyle güzel bir sürpriz yaptılar. İlk kez gelinlik giyiyormuşum gibi hissettim kendimi. Herkes mutlu olsun, evlilikler yıkılmasın. Güzel devam ettirsinler, güzel geçinsinler, güzel anlaşsınlar. Birbirlerini anlamaya çalışsınlar. Olmazına değil, oluruna gitsinler isterim. Bu şekilde her şey yoluna girecektir" dedi.

"İlk gün de sıkılıyordum, şu anda da sıkılıyorum"

Çocuklarının desteğiyle o günleri yeniden yaşadığını dile getiren baba Bayram Doğan ise, "Güzel bir duygu. Çocuklara teşekkür ederim. Böyle bir şey düşünmüşler. Ben de bugün çok mutlu oldum. 4 çocuğum var, 8 tane torunum var. Allah hepsinin ömrünü uzun etsin. Allah herkese nasip etsin. Bazı şeyler karşılıklı anlaşarak bir şekilde yürüyor. Önemli olan karşılıklı anlaşmak. İlk gün de sıkılıyordum, şu anda da sıkılıyorum. İlk günde de stres vardı, şu anda da stres var. Aşağı yukarı aynı. Bugün çok mutlu bir gün oldu benim için. Allah herkese nasip etsin. İmkan çerçevesinde çocuklarımızın da desteğiyle o günleri yeniden yaşadık" diye konuştu.

"Fotoğraflarını gördük ama böyle canlı canlı görmek daha bir duygu verici"

Anne ve babasının evlilik yıldönümü olduğu için böyle özel bir sürpriz yapmak istediklerini kaydeden çiftin en büyük oğulları 38 yaşındaki Ahmet Doğan da, "Açıkçası biz de heyecanlıyız. Herkese nasip olacak bir şey değil. Böyle bir sürpriz yaparak o heyecanı yaşamak istedik. Annemizin, babamızın gelinlikle ve damatlıkla fotoğraflarını gördük ama böyle canlı canlı görmek daha bir duygu verici. Herkesin böyle bir şey yapmasını isterim. Annesini, babasını gelinlik ve damatlıkla görmesini isterim. Şakayla karışık bir şey atıldı ortaya. Biz de ’Neden olmasın?’ dedik. Sonuçta çok yaşlı değiller. O yüzden ’Olsun, o heyecanlarını yaşayalım’ dedik. Macera gibi bir şey olsun istedik. Kardeşlerim de gayet olumlu karşıladı" şeklinde konuştu.

"Onlar ne kadar mutlu olursa biz de o kadar mutlu oluruz"

Annesinin hayalinin gerçek olduğunu belirten Ahmet Doğan, "Annem her zaman söylüyordu, ‘Oğlum ben yapamadım, siz eşlerinize yapın, bizim zamanımızda maddi olarak elimizde pek imkan yoktu, ne düğün salonunda yapabildik ne başka bir yerde’ diye hep içinde bir ukde vardı, yarım kalmıştı. Ne kadar dışarıya vurmasa da içinde bir ukdesi vardı. İsterdik ki daha iyi olsun ama bu şekilde oldu. O da yeni evleniyormuş gibi çok mutlu. Onun mutluluğunu görünce biz de çok mutlu oluyoruz. Sonuçta annemiz, babamız. Onlar ne kadar mutlu olursa biz de o kadar mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

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