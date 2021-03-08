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8 Mart Dünya kadınlar Günü’nde Nene Hatun mezarı başında anıldı

Erzurumlu kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Nene Hatun’un mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktılar.

Haberde İnsan 08.03.2021, 14:05
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8 Mart Dünya kadınlar Günü’nde Nene Hatun mezarı başında anıldı

Erzurumlu kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Nene Hatun’un mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktılar.

Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker başkanlığında kadın STK temsilcileri, siyasi partilerin kadın kolları üyelerinin katıldığı programda kurtuluş mücadelesinin kahramanlarından Nene Hatun mezarı başında anıldı.

Mezarı başında Kuran’ın kerim okunmasının ardından dua edildi.

Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker burada yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletlerin 16 Aralık 1977 tarihinde her yılın 8 Mart gününü "Kadın Hakları İçin Birleşmiş Milletler Günü" olarak kabul etmesi ile başlayan ve süren çabaların sonucu olarak her yıl 8 Mart günü Birleşmiş Milletlere üye tüm ülkelerde "Uluslararası Kadın Günü" olarak kutlanmaya başlandığını belirterek, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü" ülkemizde de her geçen yıl gerek kamu gerekse sivil toplum kuruluşlarının katkı ve katılımları ile daha anlamlı ve amacına hizmet eder şekilde kutlanmaktadır. Kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi, ayrımcılığın sona erdirilmesi, kadınların maruz kaldıkları ekonomik haksızlıkların giderilmesi, çalışma koşullarının düzeltilmesi hepimizin temennisidir. Kadınımızı kendi hakları ve bu hakların kazanımı konusunda desteklemek, kadınlarımızın ve analarımızın hak ettikleri değere sahip olmalarını sağlamak yalnızca kadınlarımızın sorumluluğuna bırakılamayacak kadar önemlidir. Bu konu toplumsal bir sorumluluktur ve toplumun her kesiminin çıkarınadır. Bu bilinçle toplumsal duyarlılığımızın artarak devam edeceğine olan inancımız sonsuzdur” diye konuştu.

“Bugün, tarih boyunca hak ve özgürlükleri başta olmak üzere emeği için verdiği mücadeleleri ciltler dolusu kitaplara sığmayan kadınların günüdür” diyen Büyüker, "Kurtuluş Savaşında düşman işgaline karşı ülkesini, canını ortaya koyarak koruyan, cepheye top ve mermi yetiştiren Anadolu kadını, adını dünya tarihine kahramanlığıyla, cesareti ile, fedakarlığıyla yazdırmıştır. Kocası cephede, kendisi henüz 20 yaşında bir gelinken, kardeşini henüz şehit vermişken, 3 aylık bebeğini geride bırakıp Aziziye Tabya’sını savunmaya koşan Nene Hatun, halkı işgallere karşı durmaya davet eden, Ömrü cephelerde savaşan babasının yanında geçen, henüz 12 yaşında onbaşı rütbesini alan Nezahat Onbaşı, kar yağarken cepheye götürdüğü top mermileri ıslanmasın diye üzerindeki paltosunu örten ve kundaktaki bebesinin üzerine uzanarak soğuktan donarak şehit olan Şerife Bacı ve daha niceleri

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğünün hizmetleri arasında, Kadın Konukevi aracılığıyla sunulan koruma, bakım ve eğitim hizmeti, ŞÖNİM aracılığıyla Önleyici ve Tedbir Kararı İzlemesi, Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Hizmeti, Eğitim Programları, Doğum Yardımı hizmetleri sunulmaktadır. Kadın Hizmetleri başlığı altında temel hizmetimiz Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirler sunmaktır. Bunun yanında şiddet mağduru kadınlar için diğer hizmetlerimiz psikososyal destek sunmak, Kadın Konukevimizde barınma yeri sağlamak ve geçici maddi yardım sağlamaktır. 2020 yılında toplam 3 bin 678 tedbir kararı çıkarılmıştır.

Elinde satırı ile tabyalara koşan ve düşmanla göğüs göğüse çarpışarak, kanları, canları pahasına bu toprakları bize yurt olarak bırakan Nene Hatun’u ve şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Kadının sorunu, toplumun sorunudur noktasından hareketle, kadın ve erkek ayırımı gözetilmeyen bir birlikle hakça paylaşılmış mutlu yarınlar dileyerek, 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar Aziziye Tabyalarında günün hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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