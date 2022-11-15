8 kez ameliyat olmasına rağmen yarım asırlık mesleğini tutkuyla sürdürüyor

Mardin’de çocukluktan beri demir ustalığı yapan 65 yaşındaki Selahattin Babat, sağlık sorunlarından ötürü 8 kez ameliyat olmasına rağmen yarım asırdır tutkuyla yaptığı mesleğini sürdürüyor. Babat, doktorların uyarılarına rağmen ölene kadar işini yapmak istiyor.

Mardin’de yaşayan demir ustası Selahattin Babat, yarım asırdır yaptığı mesleğinden vazgeçemiyor. 8 kez sağlık sorunlarından dolayı ameliyat olan Babat, doktorların mesleğini bırakmasını istemesine rağmen çalışmaya devam ediyor. Yarım asırdır demircilik işi ile uğraşarak 5 çocuk yetiştiren Selahattin Babat, ölmeden mesleğinden vazgeçmek istemiyor. Mardin’de birçok yapıda emeğinin olduğunu söyleyen Babat, mesleğinin zor olduğunu, ama helal para kazanıyor olmanın sevincini yaşadığını belirti.

“Ne zaman ölürsem o zaman çalışmayı bırakacağım”

Mesleğini çok sevdiğini ve çalışmaktan vazgeçmeyeceğini ifade eden Babat, “Benim ilk ustam Hristiyan’dı onun yanında çalışarak çok şey öğrendim. Benim buralara gelmemi sağlayan o oldu; Allah, ondan razı olsun. Şimdiye kadar çalışıp çabaladım, kimseye muhtaç kalmadım. Burada çalışıyorum zor ama helal para kazanıyorum. Benim yaşım 65 hala çalışıyorum ve ölene kadar çalışmaya devam edeceğim. Ne zaman ölürsem o zaman çalışmayı bırakacağım. Allah’a şükürler olsun çalışıyorum, çabalıyorum. Buraya gelen insanların işlerini yapıyorum, her şey para değildir, insan kazanıyorum" dedi.

"Vatandaşımızın işini halledebileyim istiyorum"

"Kapı kilidi, korkuluk yapıyorum, bugün benim Mardin’de elimin değmediği yer yoktur" diyen Babat, "Kasimiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Ulu Camii kiliseler gibi yerlere birçok yere iş yaptım. Ben bu yaşıma geldim çalışıyorum, çabalıyorum. Benim 5 tane çocuğum var onları bu meslek sayesinde besledim, büyüttüm. 8 kere ameliyat oldum, en son İstanbul’da özel bir hastane de ameliyat oldum. Bütün doktorlar bana bu işi yapmamı söyledi ama ben burada çalışmaya devam ediyorum. Çünkü vatandaşımızın işini halledebileyim istiyorum. Bugün marangoz geldiğinde ben ona kapı tokmağı, kilit yapmazsam kim yapacak” şeklinde konuştu.