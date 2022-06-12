7’den 77’ye gökyüzü gözlemi

Arkeoloji ile astronomiyi buluşturan Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 7’den 77’ye Diyarbakırlıların büyük ilgisini çekti.

Etkinlikte düzenlenen halk gününde her yaştan 5 bin gökyüzü meraklısı, Zerzevan Kalesi’ne akın ederek gökyüzü gözlemi yaptı. 4 gün süren programda teleskop gözlemleri, atölye çalışmaları ve astro sohbetler büyük ilgi gördü. Bu yıl ilk kez Anadolu’ya yayılacak etkinliğin sonraki durakları; Van, Erzurum ve Antalya olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından, “7’den 77’ye derken şaka yapmıyorduk. Diyarbakır Zerzevan tamam. Van, Erzurum ve Antalya gökyüzü gözlem etkinliklerinde buluşmak üzere” paylaşımı yaptı. Bakan Varank’ın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u etiketlediği mesajında Zerzevan Kalesi’ne yakın bir köyden gelerek etkinliğe katılan bir amcanın fotoğrafı yer aldı.

Ek seferler konuldu

Tarih ve bilimin yıldızlarla buluştuğu gözlem etkinliği sona erdi. 4 günlük programda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un yanı sıra kura ile belirlenen bin katılımcı yer aldı. Halka açık gözlem programı büyük ilgi gördü. Dağkapı Meydanı’ndan Çınar ilçesinde bulunan Mardin sınırındaki Zerzevan’a otobüs seferleri düzenlendi. İlgi yoğun olunca ek seferler konuldu. Halk gününde 5 bin Diyarbakırlı Zerzevan’da gözlem yaptı.

Yabancı gazeteciler ve büyükelçiler de katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) destek ve katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliği çok sayıda yabancı gazeteci ve birçok ülkenin Ankara büyükelçisi de takip etti.

Kalenin dibinde konser

Etkinlik süresince Zerzavan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Zerzevan Kazıları ile ilgili yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu’nun kalenin önünde her akşam verdiği konserler de ilgi çekti. Etkinliğin iki günü katılımcılar, diğer günleri ise halka açık olarak gerçekleşti. Dün 18.00’den sabaha karşı 04.00’e kadar 5 binin üzerinde Diyarbakırlı gözlem alanına giriş yaptı.

Etkinlik boyunca bilim insanları; ötegezegenler, uydu teknolojileri, aynalardaki yıldızlar, ışık kirliliği, gökyüzünü tanıyalım, temel astronomi konularında doğru bilinen yanlışlar, gökte ne var, yere yakın geçiş yapan astroitler, yıldız örtülmeleri, uzay havası, pulsarlar ve karadelikler, kutup araştırmaları gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç sunumlar yaptı.

Programda, profesyonel ve amatör astronomlar gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluştu. Katılımcılar ayrıca, Mithras Tapınağı’nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi aldı. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar, gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlendi.

3 ilde daha yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak Bilim ve Teknik dergisinin 1998 yılında başlattığı ve Antalya Saklıkent’te düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’ni Anadolu’nun farklı şehirlerine yayma kararı aldı. Geçen yıl Diyarbakır’da Zerzervan Gökyüzü Gözlem Etkinliği adıyla gerçekleştirilen program, bu yıl Diyarbakır’ın ardından 3-4 Temmuz’da Van’da, 22-24 Temmuz’da Erzurum’da ve 18-21 Ağustos’ta Antalya’da yapılacak.