77’lik Adem dede, 3 derecelik havada buz gibi suda kulaç atıyor

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 19 yıldır yaz kış demeden denize giren 77 yaşındaki Adem Tüccar, herkesin şaşkın bakışları arasında buz gibi sularda kulaç atıyor.

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde yaşayan Adem Tüccar, 19 yıldır yazlıkçı olarak geldiği Esenköy’de çocukluk yaşlarında başladığı çocukluk hobisi olan yüzmeyi, ilerleyen yaşına rağmen sürdürmeye devam ediyor. Yaz kış demeden denize giren Adem dede, dondurucu soğuğa aldırış etmeden günde yarım saat kulaç atıyor. Yüzme hobisinin Yenikapı’da 10 yaşlarında başladığını anlatan Tüccar, "77 yaşına girmek üzereyim, devamlı yüzüyorum. Yüzmek için ara veremiyorum. Yaz günleri 8-10 kilometre kulaç atıyorum. Kış günleri de yarım saat 2-3-4 derecede suda yüzüyorum ve sağlıklıyım elhamdülillah. Esenköy’e geldiğim 18-19 seneden beri soğuk suda yüzüyorum" diye konuştu.

"Soğuk suda kulaç atmazsan donar kalırsın"

Deniz suyunun havadan daha sıcak olduğu zamanlarda daha rahat suda kaldığını ifade eden Tüccar, "Şu anda hava sıcaklığı 2 veya 4 derece ise denize girdiğimiz zaman deniz havadan sıcaksa sudan çıkmak istemezsin. Denizin suyu eğer soğuksa, çıktığımız zaman ısınma oluyor. Alışık olduğum için kış günü yarım saat kadar denizde yüzebiliyorum fakat devamlı kulaç atmak zorundasın. Soğuk suda kulaç atmazsan donar kalırsın" dedi.

Ailesinin duruma alıştığını anlatan Tüccar, denize soğuk havada girdiğinden dolayı bugüne kadar hiç hastalanmadığını söyledi. Marmara’nın incisi olarak adlandırdığı Esenköy beldesinin suyunun çok güzel olduğuna ve bu nedenle de burayı tercih ettiğine vurgu yapan Tüccar, yüzme hobisini sağlığı yettiğince sürdürmek istediğini belirtti. Karlı günlerde de yüzdüğünü anlatan Tüccar, "İsterse buz yağsın, yine de yüzerim. İnsanlar bu suya en çok 5-10 dakikalığına girer fakat ben yarım saat yüzüyorum" açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 13 yıl önce denize açıldığı ve kaybolduğu anısını anlatan Tüccar, "Esenköy halkı Sahil Güvenliği çağırmış. Helikopter yukarıdan adam kayboldu diye aramaya başladı. Sahilde bir kalabalık beni arıyorlar. Ben de onlara görünmeden kaçtım" şeklinde konuştu.