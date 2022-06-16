76 yaşındaki Akif Amca, yavru kargayı bebek gibi besliyor

Elazığ’da yaşayan 76 yaşındaki Akif Aydın, yaralı halde bulduğu yavru kargayı bebek gibi besleyerek sağlığına kavuşması için ona gözü gibi bakıyor.

Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Akbuğday köyünde yaşayan 76 yaşındaki Akif Aydın, bahçesinde çalışırken bir karga sesi duydu. Fırtına ve yağmurdan etkilenerek yuvadan düşen kargayı gören Aydın, kedilere yem olmaması için hayvanı evine aldı. Aydın, durumu kötü olan yavru karga için ilk olarak mama hazırladı. Aydın hazırladığı mamayı kaşık kaşık karganın ağzına götürüp yedirdi. Aydın’a bağlanan karga, her kaşık uzatıldığında ağzını açarak mamayı yedi. Karga ve Aydın’ın arasındaki dostluğu gören herkesin yüzünde tebessüm oluştu. Aynı zamanda Aydın’ın kargayı beslerken onunla bebek gibi konuşması ise içleri ısıttı.

Aydın’ın insanlık ölmemiş dedirten davranışı cep telefonu kamerasına yansıdı.