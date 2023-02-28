75 yaşındaki depremzede hayatında ilk kez bowling oynadı

Bolu’da KYK yurtlarında kalan depremzede aileler ve çocukları, unutamayacakları bir gün yaşadı. Hayatında ilk defa bowling oynayan depremzede 75 yaşındaki Mehmet Işık, “Bizler böyle şeyler görmedik” dedi.

Bolu Valiliği koordinesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gençlik liderleri ve gönüllü gençler depremzede ailelerle etkinliklerine devam ediyor. Hattat Emin Barın ve Gölköy yurtlarında kalan depremzede çocuklar, aileler, gençlik liderleri ile gönüllü gençler Highway Alışveriş Merkezi’nde bir araya geldi. 100 depremzede çocuk ve ailelerin katılımıyla yapılan etkinlikte moral için çeşitli oyunlar düzenlendi. Bu özel günde, Bolu Valisi Erkan Kılıç’ın eşi Ayşe Elif Kılıç, Bolu Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy’un eşi Özlem Aksoy da katılarak ailelerle sohbet edip, çocuklarla ilgilendi.

“Burada bizimle çok ilgilendiler”

Kendileriyle çok ilgilenildiğini söyleyerek teşekkür eden depremzede İlyas Atlı, “Durumlar vahim, evlerin yüzde 75’i yıkıldı. Allah razı olsun, yiyecek içecek her şeyimiz var sağ olsunlar. Çok zor günler geçirdik, burada bizimle çok ilgilendiler, herkes yardım ediyor. Allah bir daha böyle acılar göstermesin” diye konuştu.

“Ömrümüzde görmediğimiz şeyleri yaptık”

Malatya’da gelen ve hayatında ilk defa bowling oynayan 75 yaşındaki Mehmet Işık ise, “Biz deprem bölgesi Malatya’dan geldik. Herkesten Allah razı olsun buraya oynama yerine geldik. Bowling oynadık, birçok şey yaptık, ömrümüzde görmediğimiz şeyleri yaptık” dedi.

“Namaz kılmak için camideyken bir daha deprem oldu zor kaçtık”

Öte yandan, yaşadığı deprem anlarını da anlatan 75 yaşındaki depremzede, “Deprem bölgesinde o saatte dışarı çıktık ateş yaktık, sabaha kadar bekledik. Daha sonra namaz kılmak için camideyken bir daha deprem oldu zor kaçtık. Bizde can kaybı olmadı. Allah devletimizden razı olsun, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Kimseye böyle acı vermesin, çok zor günlerdi. Biz Bolu’ya geldik, milletvekilleri, Vali bey ve herkes bizimle ilgileniyor. Polisler, bekçiler, askerler geliyor, bize ‘bir ihtiyacınız var mı’ diye soruyorlar. Hepsinden Allah razı olsun, çok sevinçliyiz, mutluyuz. Bizler için ne gerekiliyorsa yapılıyor, buraya geldik sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.