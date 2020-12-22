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74 yaşında, 60 yıldır ayakkabı tamir ediyor
İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşındaki Hüsnü Kabar, geçimini 60 yıldır ayakkabı tamiri yaparak sağlıyor.
Haberde İnsan 22.12.2020, 13:05
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İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşındaki Hüsnü Kabar, geçimini 60 yıldır ayakkabı tamiri yaparak sağlıyor.Mesleğe 13 yaşlarında ustası Mustafa Özkurt’un yanında çırak olarak başladığını belirten Kabar, askerlikten döndükten sonra dükkan açtığını ve bu güne kadar ayakkabı tamirciliği ile geçimini sağladığını söyledi. Mesleğe başladığı yıllarda mahallede kendisi ile birlikte 5 kişinin ayakkabı tamiri işi ile uğraştığını belirten Kabar, “Zamanla mesleği bırakanlar ve öleler oldu. Şu an 5 bin nüfuslu mahallemizde bu işi yapan usta olarak tek ben kaldım. Elim kolum tuttuğu sürece mesleği sürdüreceğim” dedi. Sipariş ayakkabılar da yaptığını belirten iki çocuk babası Hüsnü Kabar, “Yıllar içinde çok müşterim oldu. Onların istediği ölçülerde deri ayakkabılar imal ettim. Hala ayakkabılarını bana yaptıran müşterilerim var” şeklinde konuştu.
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