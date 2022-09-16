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700 yıllık Ahilik geleneği yaşatılıyor
Bolu’da 700 yıldır devam ettirilen Ahilik geleneğinde yapılan esnaf duasının ardından şed kuşatma töreni gerçekleştirildi.
Haberde İnsan 16.09.2022, 14:54
Bolu’da 700 yıldır devam ettirilen Ahilik geleneğinde yapılan esnaf duasının ardından şed kuşatma töreni gerçekleştirildi.
Mudurnu’da bu yıl 35’incisi düzenlenen Ahilik Haftası sebebiyle Orta Çarşı’da esnaf iş yerlerinin önünde birlikte dua etti. Duanın ardından Ahilik geleneğinde yer alan şed kuşatma temsili olarak gerçekleştirildi. Senaryo gereği, bakırcı ustasının yanında yetişen çırak ustalık için icazet almak için ürettiği bakır ibriği getirdi. İbriğin beğenilmesinin ardından verilen öğütlerle çırağa ustalık icazeti verildi.
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