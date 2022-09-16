700 yıllık ahilik geleneği devam ettirildi

Bolu’da 700 yıldır devam ettirilen Ahilik geleneğinde yapılan esnaf duasının ardından şed kuşatma töreni gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, 13. yüzyılda yaşayan Ahi Evran’ın insani ve ahlaki felsefesini yaşatmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 700 yıldır gelenek halinde devam ettirilen “Ahilik”, Mudurnu ilçesinde devam ettiriliyor. Bu yıl 35’incisi düzenlenen Ahilik Haftası sebebiyle Orta Çarşı’da esnaf iş yerlerinin önünde birlikte dua etti. Duanın ardından ahilik geleneğinde yer alan şed kuşatma temsili olarak gerçekleştirildi. Senaryo gereği, bakırcı ustasının yanında yetişen bir çırak ustalık için icazet almak için ürettiği bakır ibriği getirdi. İbriğin beğenilmesinin ardından verilen öğütlerle çırağa ustalık icazeti verildi.