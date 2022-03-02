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70 yıllık okuma hayalini şimdi gerçekleştiriyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Halime Sangın, okul özlemini 70’inden sonra katıldığı okuma yazma kursunda gideriyor.

Haberde İnsan 02.03.2022, 11:06
70 yıllık okuma hayalini şimdi gerçekleştiriyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Halime Sangın, okul özlemini 70’inden sonra katıldığı okuma yazma kursunda gideriyor.

Siverek Kaymakamlığına bağlı Şirinkuyu Aile Destek merkezine başvuru yaparak okuma yazma ve Kuran kursuna kayıt yaptıran Halime Sangın, düzenli olarak katıldığı kurslarda başarılı olmak için evde de torunlarıyla birlikte ders çalışıyor. 8 çocuğundan 33 torunu bulunan Halime Teyze, torunlarının 5 çocuğuna ise kendisi bakıyor.

Torununun çocuklarını gören Halime Sangın, okumanın yaşı olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Eskiden köyde yaşadığımız için okul hayatımız olmadı imkânımız da o şartlarda yoktu, okul okuma özlemim her zaman içimde bir özlem olarak kaldı, evlendikten sonrada Siverek merkeze yerleştim, Burada ev, iş ve çocuğa karışınca maddi yetersizliğinden dolayı okuma imkânımız olmadı. Bir trafik kazasında kızım ve torunumu kaybettikten sonra, kursa gitmeye karar verdim. Bu sayede kendimi teselli de ediyorum."

"Azimle çalışan ninemizin her zaman yanındayız"

Şirinkuyu Aile Destek Merkezi Birim Sorumlusu Ayşe Duman, "Ninemiz merkezimize başvuru yaparak Kuran kursu ve okuma yazma kursuna katılmak istedi, biz de yaşına rağmen azmine şahit olduk. 1 aylık eğitim sürecinde Halime Ninemiz okuma yazma ve Kuran kursunda sabır ve azimle her iki kursta da başarı sağladı. Şu an eğitimi çok güzel bir seviyede ilerliyor. İlerlemiş yaşına rağmen kurslara katılması ve evde torunlarıyla derslerine devam etmesi takdire şayan bir harekettir. Yaşına rağmen yılmadan usanmadan büyük bir azimle gelip çalışması bizlere gurur veriyor. İnşallah tek hayali olan okuma yazma kurslarını bitirerek, kimseden destek almadan okuyarak, adres sormadan kendi başına devletin destekleriyle umre ve hac vazifesini yerine getirebilmesi için çalışıyor" diye konuştu

"Biz annemizle gurur duyuyoruz"

Annesiyle gurur duyduğunu ve okuması konusunda her zaman destekçi olacaklarını belirten Halime Sangın’ın oğlu Ömer Sangın, "Annem kendi imkânıyla kurslara katılarak eğitim alması bizim için gurur verici, annem ailemizin maddi imkânsızlığı nedeniyle bugüne kadar hiç okula gidemedi. Annem destek merkezine kayıt yaptırdığını bize deyince biz de kendisini destekledik. Şu an destek merkezi olsun evde torunlarıyla birlikte ders yaparak kendini geliştiriyor, hem ev işleri olsun hem de torunlarına bakmak olsun fedakârca elinden geldiğince yapıyor. Allah devletimizden razı olsun eskisi gibi değil şimdi okumak için tüm imkânlar var insan yeter ki okusun, biz de annemizin okumasından dolayı sevinçli ve gururluyuz’’ dedi.

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