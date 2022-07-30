70 yıllık kamyonet ilçe halkının anılarını yaşatıyor

Sivas’ta bulunan 1952 model kamyonet ilçe halkına anılarını yaşatırken, görenleri zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan 1952 model Mercedes Unimog kamyonet, ilçenin en eski motorlu taşıtı olarak görenleri geçmişe götürüyor. 70 yaşındaki kamyonet günümüzde orijinalliğini korumaya devam ediyor. Çalışır ve yürür durumda olan kamyonet kapalı garajda muhafaza ediliyor. İsveç’te oto tamirciliği yapan Ertuğrul İnal mesleğini baba yadigârı olan bu kamyonetten öğrendiğini belirterek kamyonetin kendisi ve ailesi kadar ilçe halkı içinde önem taşıdığını söyledi. İnan, “Bana meslek kazandıran bir araç. Bu aracın kokusu bile bir başka. Bu aracı görenler eskiyi hatırlıyor, çocukluğunu gözlerinin önüne getiriyorlar. Ben bu araçla yoldan geçtiğimde hiç aklıma gelmeyecek insanlar bana selam veriyor. Beni arabadan dolayı tanıyorlar” dedi.

“Ben doğdum doğalı kapımızda”

Arabanın özelliklerinden bahseden Ertuğrul İnal, “Bu araç 1952 model Unimog, Mercedes fabrikalarında üretilmiş. Motor Mercedes, diğer aksamlar hep Mercedes orijinal haliyle duruyor. Ben sadece kasası çok çürüdüğü için bir boya yaptım, 70 senedir bakım görmemiş bir araç. Fail durumda, çalışıyor. 4 silindirli dizel motoru var, 4 çeker. Bir problem yaşamadığımız araba. Ben doğdum doğalı kapımızda. Rahmetli babam bunu almış kaynak makinelerini bağlamış bunun arkasına dağlarda kaynak yapmış. Aracın asıl yapılış amacı kamyonetten ziyade traktör. Çit sürüyor, patoz çekiyor. Bu araç yeniden üretilse tekrardan görev yapabilir” dedi.

“Bana meslek kazandıran bir araç”

İsveç’te oto tamir atölyesi olan Ertuğrul İnal, mesleği bu araçta öğrendiğini belirterek, “Bu aracın daha önceki sahibi Erzincan’ın Eriç ilçesinin bir köyüne getirmiş ve 11 yıl garajda beklemiş. Köprüden düşmüş ve 11 yıl boyunca hiç çalışmadığı bir dönem olmuş. Babam da böyle bir aracın olduğunun haberini almış. Ona da böyle bir araç lazımmış, 4 çekerli, arkasında çekicisi olan, güçlü bir motoru olan, araştıra araştıra bu aracı bulmuş. Bu araç modeli pek bilinen bir model değil, tek bizde var ve bundan daha eski bir araç modeli yok ilçede. Babam 20 sene önce rahmetli oldu hala beni arabandan dolayı tanıyorlar. ‘Ya sizin bir araba vardı, duruyor mu hala?’ diye soruyorlar, popüler bir araba. Ben araç sürmeyi bunda öğrendim. Ben oto tamircisiyim, İsveç’te tamirhanem var tamirciliği bu araçta öğrendim. Bana meslek kazandıran bir araç” diye konuştu.

“Beni arabadan dolayı tanıyorlar”

İlçe halkının kendisini değil aracı tanıdığını ve aracın görenleri geçmişe götürdüğünü ifade eden İnal, “Bu aracın kokusu bile bir başka. Bu aracı görenler de eskiyi hatırlıyor, çocukluğunu gözlerinin önüne getiriyorlar. Ben bu araçla yoldan geçtiğimde hiç aklıma gelmeyecek insanlar bana selam veriyor. Beni arabadan dolayı tanıyorlar. Benzinlikten mazot aldım birisi geldi müsaade istedi ve arabanın her tarafını videoya çekti. Bu güzel bir duygu, hoşuma gidiyor. Ben bunu birkaç senedir fark ettim. Ben baba yadigârı olduğu için, beni eskiye götürdüğü için bu arabayı sakladım. Ama görüyorum ki sadece beni değil herkesi eskiye götürüyor bu araç. Ben bu arabanın bakımını daha da yapacağım, benim bu arabaya daha da değer vermem lazım. Ama orijinal bir şekilde yapmak lazım parçası bulunmadığı için zor olacak. Bu arabanın güzel yanı şu hiç bozulmuyor. Şimdiye kadar hiç bozulmadı aynı debriyaj balatası, aynı fren balatası. Şimdiye kadar hiç değişmedim” dedi.