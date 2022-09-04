70 yaşına rağmen top koşturmaya devam ediyor
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 70 yaşındaki emekli vatandaş, 14 yaşında başladığı futbol oynama zevkinden kopamazken, Ahmet Akşit ilerleyen yaşına rağmen halı sahada gençlere taş çıkarır nitelikte futbola devam ediyor.
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 70 yaşındaki emekli vatandaş, 14 yaşında başladığı futbol oynama zevkinden kopamazken, Ahmet Akşit ilerleyen yaşına rağmen halı sahada gençlere taş çıkarır nitelikte futbola devam ediyor.
Sandıklı ilçesinde esnaf emeklisi olan ve 2 çocuğu, 3 torun sahibi Ahmet Akşit (70) ilerleyen yaşına rağmen halı sahada top koşturmaya devam ediyor. Her hafta Çarşamba günleri halı sahada futbol oynayan Akşit, gençlere bilgisayar, tablet ve telefon oynamak yerine spor yapmayı tavsiye etti. Akşit, “14 yaşında amatör olarak futbol oynamaya başladım lisede. Liseden sonra Sandıklıspor’da, Esnafspor’da oynadım. Askerden geldikten sonra 35 yaşıma kadar amatör futbola devam ettim. 35 yaşından sonra amatör futbolu bıraktık. Evimin karşısında halı saha yapıldı. Orada 2-3 sene oynadık. O gün bu gündür oynuyoruz. Top oynarken hiç zorlanmıyorum. Haftada bir gün bir buçuk saat oynuyorum. Sevmek gerekli bu oyunu. Sevdikten sonra insan bundan zevk alıyor. Haftayı iple çekiyorum” dedi.
Ahmet Akşit ile her hafta futbol oynayan Mehmet Rüştü Altınay ise, “Ahmet ağabey hiç zorlanmaz. Futbolu daha önceleri haftada 2 sefer, 3 sefer oynardı. Bu yaş ilerledikçe haftada 1 sefere düştü. Çarşamba grubumuz her hafta devam eder” diye konuştu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ağustos ayı içerisinde PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 9’u büyük, 29’u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçiler
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|5
|11
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Başakşehir
|4
|10
|4. Beşiktaş
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Trabzonspor
|5
|10
|7. Adana Demirspor
|4
|9
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Alanyaspor
|5
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Sivasspor
|5
|3
|15. İstanbulspor
|4
|3
|16. Kasımpaşa
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Pendikspor
|3
|7
|3. Eyüpspor
|4
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Rizespor
|3
|5
|7. Samsunspor
|3
|5
|8. Gençlerbirliği
|4
|5
|9. Göztepe
|4
|5
|10. Keçiörengücü
|3
|4
|11. Boluspor
|3
|4
|12. Tuzlaspor
|4
|4
|13. Adanaspor
|3
|3
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|3
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|5
|10
|5. Chelsea
|6
|10
|6. Liverpool
|6
|9
|7. Brentford
|6
|9
|8. M. United
|5
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Real Betis
|4
|9
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|4
|7
|7. Celta Vigo
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|7
|9. Osasuna
|3
|6
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|3
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Espanyol
|3
|1
|16. Elche
|3
|1
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0