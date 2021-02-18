70 santimetre karda mezar kazdılar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler köyünde vefat eden bir kişi için ekipler 70 santimetre karda mezar kazdı.

Kar yağışı Kdz. Ereğli’nin yüksek kesimleri ve köylerinde etkili oldu. Bir çok köyü yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Hasbeyler köyünde ikamet eden Huriye Altay (84), 3 günlük tedavisinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Vefat haberini alan köy muhtarı Hasan Duman ilgili kurumlarla görüşerek ekipleri harekete geçirdi. Köye ulaşan iş makinesi 70 santimetre kara rağmen önce yolu açtı, ardından mezar kazma çalışması yaptı. Ekipler zorlu şartlara rağmen seferber olurken, hayatını kaybeden Altay’ı son yolculuğuna uğurlanmasında yardımcı oldu.

Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman, kendilerine yardımcı olan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve ekiplere teşekkür etti. Duman açıklamasında, “Dün gece sabaha kadar yağan kar nedeniyle hem ana yolumuz, hem ara yollarımız yine kapandı. Ayrıca, gece köyden bir büyüğümüz rahmetli oldu. Gece saat 02.30’da açtığım telefonlarıma cevap vererek yardım için seferber olan, mezar kazılması ve yollarımızın açılması için iş makinası talebimi hemen karşılayan Saffet Bozkurt’a, Şenol Akyol ve Özel İdare Şantiye Şefi Kağan beye, 70 santimetre karda mezar kazmak için mezarlığa koşan azalarıma ve kötü gün dostu Hasbeyler’in güzel yüreklerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.