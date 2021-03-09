7 yaşından beri eski paraları topluyor: 'Eski paralarınızı yıkamayın'

Kuşadası’nda lokanta işleten Cem Taymaz’ın (46), küçük yaşta babasının teşvik etmesiyle başladığı eski para toplama hobisi zamanla tutkuya dönüştü.

39 yılda koleksiyonunu genişleten Taymaz, 100 kilo madeni para ile 15 bin adet banknotun bulunduğu bir koleksiyon oluşturdu. Sadece Türk paraları toplayan Cem Taymaz’ın koleksiyonunda, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1808 yılında bastırdığı 100 kuruş, Sultan Mehmed Reşad dönemine ait kağıt 1 lira, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1,2,3,4 ve 5’inci emisyonları ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için özel olarak bastırılan 24 ayar altın kaplama para da var.

Bir çocuk babası Taymaz, gözü gibi baktığı koleksiyonunu lokantanın duvarına yaptırdığı özel bir cam bölmede sergiliyor.

“SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

Uzun uğraşlar sonucu oluşturduğu eski para koleksiyonunu kesinlikle satmayı düşünmediğini belirten Cem Taymaz, “Ben aynı zamanda ahşap gemi modelciliği ile de ilgileniyorum. Tarihe mal olmuş gemi ve teknelerin maketini yapıp onları da sergiliyorum. Şu an önüme 1 milyon TL koysalar koleksiyonlarımdan kesinlikle vazgeçmem. En büyük hayalim ilerleyen yıllarda küçük bir müze açarak sahip olduklarımı sergilemek” dedi.

“PARALARINIZI YIKAMAYIN”

Tarihi para koleksiyonu yapmak isteyenlere tavsiyelerde de bulunan Cem Taymaz, “Banknot toplamak isteyenler bizim ‘çil’ diye adlandırdığımız el değmemiş olanları almaya çalışsın. Ayrıca paralarını asla su veya kimyasal maddelerle yıkamasınlar. Bunlar paranın doğallığını, güzelliğini bozar. Aynı zamanda değerini düşürür. Madeni paralar hava alışverişini engelleyen, karton veya plastik kapamalar içerisinde, kağıt paralarda ise asidi alınmış föylerde saklanmalıdır” diye konuştu.

Taymaz'ın aynı zamanda tarihi gemilerin kopyalarını yaparak oluşturduğu bir maket gemi koleksiyonu var.

(İHA)