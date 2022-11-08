7 yaşında yamaç paraşütü ile uçuş heyecanı yaşadı

Türk Hava Kurumu Artvin Şubesinin en küçük sporcusu 7 yaşındaki Derin Çelik, pilot eşliğinde 450 metreden yamaç paraşütü ile uçuş heyecanı yaşadı.

Artvin’de yaşayan Derin Çelik (7), Türk Hava Kurumu’nun Artvin Şubesinin en küçük sporcusu. Daha önce babasıyla birlikte Off-road yarışlarına katılan Derin, son olarak yamaç paraşütü heyecanı yaşadı. Artvin’de yamaç paraşütü rotalarının belirlenmesi için çalışma yapan Muhammed Ali Buçan ve Bayram Yücel, ilçede yaptığı denemelerin ardından rotalarını Rize’nin Ardaşen ilçesine çevirdiler. Kendilerine eşlik eden Derin Çelik ve ailesi

Rize’nin Ardeşen ilçesi Işıklı mevkiinde bulunan Afyon Baba Tepesinde uygun şartların oluştuğunu belirleyen sporcular buradan atlamaya karar verdi. Kendilerine eşlik eden Derin Çelik ve ailesi, Derin’in ısrarları sonucu yamaç paraşütüyle havalanmasına izin verdi. Hazırlıkların ardından pilot Bayram Yücel eşliğinde, 450 metreden yamaç paraşütüyle havalanan 7 yaşındaki Derin Çelik ve Pilotu Bayram Yücel, 2 bin 200 metre kuş uçuşu mesafeyi ilerleyerek deniz seviyesine iniş yaptılar. O anları kayıt eden Derin’in mutluluğu büyük ilgi gördü. Derin’in bu denemesi aynı zamanda Türk Hava Kurumunun en genç sporcusunun, paraşütle havalanması olarak kayıtlara girdi.