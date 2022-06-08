7 yaşında tabureye çıkarak başladı, yarım asırdır makas sallıyor

Elazığ’da yaşayan 58 yaşındaki Haşim Koçetli, yarım asrı aşkın bir süredir dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan berberlik mesleğini yürüterek ailesine bakıyor. 7 yaşında tabureye çıkarak başladığı mesleği ilk günkü hisle yürüten Koçetli, 3 çocuğunu da buradan kazandığı parayla okutmayı başardı.

Elazığ’da yaşayan 3 çocuk babası Haşim Koçetli, dedesi ve babasından kalan berberliği 51 yıldır kesintisiz sürdürüyor. Babasının 6- 7 yaşlarında dükkana götürerek meslek öğretmeye çalıştığı Haşim Koçetli, aynı zamanda eğitim hayatını da devam ettirerek Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesini bitirdi. Yıllardır makas sallayarak emekli olan Koçetli, 2 tane de çırak yetiştirdi. Oğlunun Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuduğunu belirten Koçetli, oğlunun okuldan mezun olmasıyla birlikte mesleği bırakacağını kaydetti.

Berberlik mesleğini babasından öğrenip devraldığını ifade eden Haşim Koçetli, “Babam bu işe Sugözü Mahallesi’nde 5- 6 yaşlarındayken başlamış. Harput’tan Sugözün’e gider gelirmiş. Orada babam tahminime göre 1940’a kadar kalmış. 6-7 yaşımdan beri bu işle beraberim. Ama okula da gittim. Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Bir devlet memurluğuna, işçiliğine veya herhangi birine biz gitmedik. O zamanlar piyasa, memurluk ve işçiliğe göre daha iyiydi. Babamla beraber kaldım ve devam ettim. 6-7 yaşlarımda beni tabureye çıkardılar ve sakal fırçaladığımı hatırlıyorum. Hem okul okudum hem mesleğimi yaptım. 1985’den beri devamlı buradayım. Üvey dedemden babama, babamdan da bana kalmış bir meslek. Ben de devam ettiriyorum ”dedi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğunu aktaran Koçetli, “İki tane kızım var. Oğlum Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyor. Bu sene 3’üncü sınıfa geçecek. Diğer çocuklarımdan biri lisede diğeri de orta sonda. Oğlumu berbere getirmek istedim baktım pek hevesli değil okulunda da başarılı, kapasitesi de vardı. Ben de getirmek istemedim. Bu meslekten biz ekmek yedik emeklide olduk. 50 yıldır kendim yapıyorum. Bu meslekte bende 2 tane çırak yetiştirdim. Eğer oğlum okulunu bitirir kendine bir yer edinirse bende inşallah bir iki yıl sonra bu işi bırakmayı düşünüyorum" diye konuştu.