7 Renk Tek Yürek Festivali’nde doğada kamp keyfi

Adıyaman’da düzenlenen ‘7 Renk Tek Yürek Festivali’ne katılan çevre illerden binlerce vatandaş, doğada kamp yapmanın keyfini yaşadı.

Adıyaman’da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından Ali Dağı’nda düzenlenen kamp ve müzik festivaline binlerce vatandaş katıldı. Güneydoğu’nun farklı illerinden gelen vatandaşlar, ormanlık alanda kamp yaparak, birbirinden farklı etkinliklerle eğlendi. Vatandaşlar bindikleri paraşütlerle Adıyaman semalarında uçarken, ayrıca yumurta yarışı, çuval yarışı, voleybol yarışı yapıldı. Gündüzleri etkinliklerin yapıldığı kampta geceleri ise yerel sanatçılar birbirinden güzel türküler seslendirdi. Doğa ortamında oldukça keyifli anların yaşandığı kamp ve müzik festivalinde off-road, motor, okçuluk gösterileri ile doğa yürüyüşleri de düzenlenecek.

Malatya’dan Adıyaman’a gelerek festivale katılan Koray Yılmaz, “Malatya’dan geliyorum Adıyaman’daki etkinlik ilk kez yapılıyor. Bizim dostlarımız tarafından gerçekleştiriliyor, onlara destek olmak adına Malatya’dan geldim. Harika bir organizasyon, gerçekten burada çok eğleniyoruz” dedi.

Ailesiyle birlikte festivale katılan Evren Yetkin ise, “Bundan sonra artık kamplara devam, umarım bundan sonra da kampların arkası gelir. Eşim ve çocuğumla, ailemle geldim. Çok iyi, çok eğlenceli” şeklinde konuştu.

Herkesi kamp yapmaya beklediklerini dile getiren Gizem Koç, “7 Renk Tek Yürek Festivalimizde birçok etkinlik var. Çadır kampı, off-road yarışları, motor gösterileri ile bunun dışında çocuklarla ilgili faaliyetler ve aktiviteler mevcut” ifadelerini kullandı.

Kamp alanında vatandaşlarla bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, “Pandemiyle birlikte insanlarımız ciddi manada bu tarz etkinliklere özlem duydular. Şu an çevre illerimizin de katılımıyla çok güzel bir etkinlik düzenleniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da özellikle Adıyaman’ın hemen bitişiğinde olan Ali Dağı mesire alanını bu tarz kamp etkinlikleri için değerlendirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.