7 metrekare dükkanda 40 yıldır bağlama yapıyor

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hasan Serez, 7 metrekarelik atölyesinde, 40 yıldır bağlama yapıyor. Çocukluğunda haftalık 25 kuruşa oyma sazlar yapan Hasan Serez, şimdilerde mesleğinin nadir kalan ustalarından.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hasan Serez, 7 metrekarelik atölyesinde, 40 yıldır bağlama üretiyor, tamirini yapıyor. Mesleğinin nadir kalan ustalarından olan Serez, eski günleri ise özlüyor. Çocukluğundan beri bu işle ilgilenen Hasan Serez, “Bu mesleğe biz çocukluğumuzda başladık, çocukluğumuzdan beri devam ediyoruz. Haftalık 25 kuruşa tekne oyuyorduk, oyma tekne yapıyorduk. O zamanlar şartlarımız vardı yapıyorduk, Şimdi hazıra döndük fabrikasyona döndük. Tekneler bana gelir, sapını, kapağını, işçiliğini ben yaparım. Hesaplı vaziyette müşterime satarım” dedi.

“Öğrenmek isteyen gelsin”

Gelen herkese yardımcı olacağını ifade eden Serez, “Almak isteyen, yapmak isteyen, öğrenmek isteyen gelsin. Elinde sazı bozuk olan, sazı çatlak, patlak olan gelebilir. Tamir yaptıramaz, getirsin biz yaparız. Aşırı ücret de almıyorum ben kimseden” diye konuştu. İşini zevkle yaptığını belirten Serez, “Zevkine çalıştığım bir işyerim burası. Hem çalıyoruz, hem söylüyoruz, hem muhabbet ediyoruz. Vaktimizin ne zaman geçtiğini hiç anlamıyoruz. Bir nevi eğlence bizim için” şeklinde konuştu.

"Eskiden oyma sazları yapıyorduk, elle cila atıyorduk"

En iyi işçilik yaptığı sazların 2.5, 3 bin TL bandında olduğunu söyleyen Serez, “35-40 senedir bu işin içindeyim, eskiden oyma sazları yapıyorduk, elle cila atıyorduk, fabrikasyon cila atmıyorduk. 2, 3 ay sürüyordu. Maddiyat olarak da pahalı oluyordu. Fabrikasyon olan, yaprak sazların fiyatı öyle değil. Şimdi ben 10 tane hazırlıyorum hazır teknelerden. On tane sapı, kapağı hemen hemen kendi başıma çalıştığım halde, 1 ayda çıkarıyorum. Oyma teknelerde böyle olmuyor, polyesteri var, cilası var ve oyma teknenin değeri bugün 4-5 bin TL’dir. Bizim bu sazlarımız en fazla, en iyi işçilik yaptığın halde 2.5, 3 bin TL. Sıra sazlarımız 400-500 lira" dedi.

“Hasan Serez ustamız Gölcük için bir değerdir”

Gölcük Musiki Derneği Başkanı Vahit Şentuna bağlama ustası Serez’in Gölcük ilçesi için önemli bir değer olduğunu belirterek, “15 senedir saz çalıyorum. Hasan Serez ustamız Gölcük için bir değerdir. Gençlerimize çok faydası var. Ne zaman başımız sıkışsa, ne zaman saz tedarik, tamir işimiz olsa halleder. Onun kıymetini bilmek lazım. Yaşı 70 ama Gölcük’e hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.