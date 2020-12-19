banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi
Ahmet Kural’a ne ceza verildi?
Ahmet Kural’a ne ceza verildi?
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na cevap
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na cevap
Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor, hangi günleri kapsıyor?
Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor, hangi günleri kapsıyor?

7 metrekare dükkanda 40 yıldır bağlama yapıyor

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hasan Serez, 7 metrekarelik atölyesinde, 40 yıldır bağlama yapıyor. Çocukluğunda haftalık 25 kuruşa oyma sazlar yapan Hasan Serez, şimdilerde mesleğinin nadir kalan ustalarından.

Haberde İnsan 19.12.2020, 10:11
2
7 metrekare dükkanda 40 yıldır bağlama yapıyor

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hasan Serez, 7 metrekarelik atölyesinde, 40 yıldır bağlama yapıyor. Çocukluğunda haftalık 25 kuruşa oyma sazlar yapan Hasan Serez, şimdilerde mesleğinin nadir kalan ustalarından.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hasan Serez, 7 metrekarelik atölyesinde, 40 yıldır bağlama üretiyor, tamirini yapıyor. Mesleğinin nadir kalan ustalarından olan Serez, eski günleri ise özlüyor. Çocukluğundan beri bu işle ilgilenen Hasan Serez, “Bu mesleğe biz çocukluğumuzda başladık, çocukluğumuzdan beri devam ediyoruz. Haftalık 25 kuruşa tekne oyuyorduk, oyma tekne yapıyorduk. O zamanlar şartlarımız vardı yapıyorduk, Şimdi hazıra döndük fabrikasyona döndük. Tekneler bana gelir, sapını, kapağını, işçiliğini ben yaparım. Hesaplı vaziyette müşterime satarım” dedi.

“Öğrenmek isteyen gelsin”

Gelen herkese yardımcı olacağını ifade eden Serez, “Almak isteyen, yapmak isteyen, öğrenmek isteyen gelsin. Elinde sazı bozuk olan, sazı çatlak, patlak olan gelebilir. Tamir yaptıramaz, getirsin biz yaparız. Aşırı ücret de almıyorum ben kimseden” diye konuştu. İşini zevkle yaptığını belirten Serez, “Zevkine çalıştığım bir işyerim burası. Hem çalıyoruz, hem söylüyoruz, hem muhabbet ediyoruz. Vaktimizin ne zaman geçtiğini hiç anlamıyoruz. Bir nevi eğlence bizim için” şeklinde konuştu.

"Eskiden oyma sazları yapıyorduk, elle cila atıyorduk"

En iyi işçilik yaptığı sazların 2.5, 3 bin TL bandında olduğunu söyleyen Serez, “35-40 senedir bu işin içindeyim, eskiden oyma sazları yapıyorduk, elle cila atıyorduk, fabrikasyon cila atmıyorduk. 2, 3 ay sürüyordu. Maddiyat olarak da pahalı oluyordu. Fabrikasyon olan, yaprak sazların fiyatı öyle değil. Şimdi ben 10 tane hazırlıyorum hazır teknelerden. On tane sapı, kapağı hemen hemen kendi başıma çalıştığım halde, 1 ayda çıkarıyorum. Oyma teknelerde böyle olmuyor, polyesteri var, cilası var ve oyma teknenin değeri bugün 4-5 bin TL’dir. Bizim bu sazlarımız en fazla, en iyi işçilik yaptığın halde 2.5, 3 bin TL. Sıra sazlarımız 400-500 lira" dedi.

“Hasan Serez ustamız Gölcük için bir değerdir”

Gölcük Musiki Derneği Başkanı Vahit Şentuna bağlama ustası Serez’in Gölcük ilçesi için önemli bir değer olduğunu belirterek, “15 senedir saz çalıyorum. Hasan Serez ustamız Gölcük için bir değerdir. Gençlerimize çok faydası var. Ne zaman başımız sıkışsa, ne zaman saz tedarik, tamir işimiz olsa halleder. Onun kıymetini bilmek lazım. Yaşı 70 ama Gölcük’e hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Karagümrük 13 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Göztepe 12 18
7. Gaziantep FK 11 18
8. Kasımpaşa 12 18
9. Hatayspor 11 18
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Ankaragücü 11 8
21. Denizlispor 11 6
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Samsunspor 14 24
6. Altay 13 23
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 12 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 13 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Liverpool 13 28
2. Tottenham 13 25
3. Southampton 13 24
4. Leicester City 13 24
5. Everton 13 23
6. M. United 12 23
7. Chelsea 13 22
8. West Ham 13 21
9. Man City 12 20
10. Wolverhampton 13 20
11. Aston Villa 11 19
12. Crystal Palace 13 18
13. Leeds United 13 17
14. Newcastle 12 17
15. Arsenal 13 14
16. Brighton 13 11
17. Burnley 12 10
18. Fulham 13 9
19. West Bromwich 13 7
20. Sheffield United 13 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 11 26
2. Real Sociedad 14 26
3. Real Madrid 13 26
4. Villarreal 13 22
5. Barcelona 12 20
6. Sevilla 11 19
7. Granada 12 18
8. Cádiz 13 18
9. Athletic Bilbao 14 17
10. Celta de Vigo 13 16
11. Real Betis 13 16
12. Eibar 13 15
13. Valencia 13 14
14. Elche 11 14
15. Deportivo Alaves 13 14
16. Getafe 12 13
17. Real Valladolid 13 13
18. Levante 12 11
19. Osasuna 12 11
20. Huesca 14 11