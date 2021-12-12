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7 farklı ülkeden hakemlerin yer aldığı festivalde 10 bine yakın güvercin sergilendi

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen Çorlu Evcil Kanatlılar Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 10 bine yakın güvercinin yer aldığı festivale 7 farklı ülkeden hakemler ve 44 farklı ilden güvercin severler katıldı.

Haberde İnsan 12.12.2021, 17:36
7 farklı ülkeden hakemlerin yer aldığı festivalde 10 bine yakın güvercin sergilendi

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen Çorlu Evcil Kanatlılar Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 10 bine yakın güvercinin yer aldığı festivale 7 farklı ülkeden hakemler ve 44 farklı ilden güvercin severler katıldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Çorlu Evcil Kanatlılar Derneği tarafından bu yıl 17.’si düzenlenen Çorlu Evcil Kanatlılar Festivali, Atakent Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleştirildi. Festivalle ilgili bilgi veren Çorlu Evcil Kanatlılar Derneği Başkanı Ayhan Ekdik, “Festivalimizin bu yıl 17.’si düzenleniyor. Pandemi yasakları sebebiyle uzun bir süredir festival yapamıyorduk. Festivalimizde bin 250 güvercin yarışıyor şu anda. İki günlük festivalin ilk gününde de süs tavukları yarıştı. Derece elde eden yetiştiricilere ödülleri verilecek. Öncelikli hedefimiz çocuklarımıza, evlatlarımıza hayvan sevgisi aşılamak ve sevdirmek. Bu nedenle bayanlara ve çocuklara festivali ücretsiz yaptık” dedi.

Festivalde bin 250 güvercinin yarıştığını söyleyen Ekdik, “Bunların içinde çok nadir ırklar var. Nadir ırklarda 5 bin liraya da güvercin var, 100 bin liraya da var. Üretici arkadaşların soy değişimi veya ürettikleri hayvanları satabilmeleri için ayrı bir bölümde satış bölümümüz var. Burada da 10 bine yakın güvercin var. Tabii buradaki fiyatlar daha ekonomik fiyatlar, herkes kesesine göre hayvan alabilir. Satış bölümünde 50 TL’ye de güvercin var, bin TL’ye de güvercin var. Ben 100 bin liraya güvercin var derken bu rakamı sembolik olarak söyledim. Çünkü belki de 100 bin lira verseniz dahi üreticisi kuşu size vermeyecek. Çok profesyonel anlamda bu iş yaptıkları için çok nadir ırklar bunlar. Dünyada bulunması çok zor kuşlar. Belki 200 bin verseniz de vermeyecekleri kuşlar bunlar” diye konuştu.

Ekdik, “Yarışma kayıtlarına göre ülkemizden 44 farklı ilden buraya gelenler var. 7 farklı ülkeden de yabancı hakem var. 45 tane de yerli hakemimiz var, hepsi puanlanacaklar” şeklinde konuştu.

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