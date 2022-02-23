69 yaşındaki kadın 2 ayda Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde yaşayan Nesip Özhan, Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu Kuran kursuna giderek iki ayda Kuran okumaya başladı.

Yaklaşık iki aydır Kuran kursuna giden Nesip Özhan, "Ben 69 yaşındayım. Kur’an-ı Kerim okumaya başlayalı 2 ay oldu. Allah razı olsun bizimle çok uğraşıyor ilgileniyor. Elif cüzünü bitirdim, Yasin suresine başladım. Kur’an-ı kerimi öğrenmek istiyorum inşallah öğrenirim. Kalp rahatsızlığı ve ritm bozukluğu var. Gelirken yoruluyorum bunalıyorum ama yine de geliyorum. Allah rızası için bir harf öğrensem yeter” şeklinde konuştu.

Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu Kuran Kursuna devam eden Münise Güven de kurs sayesinde Kur’an-ı Kerim okumaya başladı. Güven, “Hiçbir şey bilmiyordum, sureleri dahi bilmiyorum. Çocuklar o zaman küçüktü, ne gittim ne de geldim bir yere gidemedik. Çocuklar dağılınca adam da beni Kur’an-ı Kerim öğrenmeye gönderdi. Git okuyabilirsen oku, okuyamazsan bir şey yapamam dedi. Ben de azmettim, öğrendim” ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezinde açılan Kuran kursuna 9 kadının katıldığını söyleyen Eğitmen Tuğba Mutlu, "Acıgöl Halk Eğitim Merkezinde eğitmen olarak çalışıyorum. Şu an Kur’an-ı Kerim kursumuzda 9 tane kursiyerimiz var. Kur’an-ı Kerim kursumuzda hem Kur’an-ı Kerim öğretiyoruz hem de tecvit öğretiyoruz. Kursiyerlerimiz şu an gayet memnunlar, mutlu bir şekilde kursumuza devam ediyorlar. Kursiyerlerimizin hepsi okuma yazma biliyorlar. Kursiyerlerimizin motivasyonları çok iyi. Hasta oldukları halde bile geliyorlar” dedi.