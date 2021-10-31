Son Dakika
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Er, akciğer kanseri sebebiyle vefat etti.
Haberde İnsan 31.10.2021, 20:41
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Er, akciğer kanseri sebebiyle vefat etti.
Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Kıbrıs Gazisi Mehmet Er (68), hayatını kaybetti. Kapaklı Pınarça Mahallesi’nde ikamet eden Gazi Mehmet Er, 1 Kasım Pazartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.