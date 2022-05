66 yıldır yollarda

1965 yılından bu yana küçük sanayi sitesinde kaportacılıkla uğraşan Nedim Eyigören, kendisine ustası tarafından emanet edilen 1956 model Pontiac marka arabaya gözü gibi bakıyor. Rahmetli olan ustasından kendisine yadigar olan 66 yıllık klasik arabanın tüm bakım, onarım ve sürücülüğünü kendisinin yaptığını söyleyen Eyigören 1956 model aracın çocukluk ve gençlik dönemini hatırlattığını söyledi.

Ustası Mustafa Tenliler’den kendisine yadigar kalan 66 yıllık aracın iç ve dış aksamlarının tamamıyla orijinal olduğuna değinen Nedim Eyigören, aracın kendisinden başka kimse tarafından kullanılmadığını ifade etti. Çok yakın tanıdıklarının düğünlerinde gelin veya sünnet arabası olarak gittiğini de söyleyen Nedim Eyigören tek şartının aracı kendisinin kullanması olduğunu belirtti. Aracın tüm bakımlarını kendisinin yaptığını da kaydeden Eyigören, sanayideki dükkanda bulunan aracın gelen müşteriler tarafından büyük ilgisini çektiğini de dile getirdi.

Eyigören: “İşimizi bıraktık bu arabalardan vaz geçmedik”

57 yıllık tamircilik geçmişi olan Kaportacı Nedim Eyigören klasik araba tutkusunun çocuk yaşlardan bu yana geldiğini söyledi. Eyigören, “Küçük sanayide 50 yılı aşkın süredir ustalık yaptım. Zaman geldi işimizi bıraktık ama bu arabalardan vazgeçemeyiz. Bu arabalar benim çocukluğumun, gençliğimin, delikanlılığımın arabası. Çocukluğumdan beri bu tür arabalarla yoğurulan, onların dilinden anlayan son nesil olarak bizler kaldık. Bu arabalardan

anlayan başka da kimse kalmadı. Bu yüzden de bu arabanın bakımını yaparak her zaman yola devam ederiz” diye konuştu.

“1956 model”

66 yıllık klasik arabanın tüm bakımlarını periyodik olarak kendisinin yaptığını kaydeden Eyigören, “Bu araba 1956 model Pontiac’dır. Eşi benzeri olmayan bir arabadır. Bu arabanın ilk sahibi doktordur. Ondan sonra benim rahmetli olan ustam Mustafa Tenliler’e geçti ve yıllardan beri de bu araç bizdedir. Bu arabanın devamlı bakımıyla, revizyonuyla, her şeyiyle ben kalfası olarak kendim ilgilenirim. Bu araç ustamızdan da bize yadigardır. Çünkü esnaflığım boşunca hep bu tür klasik arabaları tamir ettim, bunlarla yoğuruldum. Bu arabanın bakımını sürekli olarak ben yaparım. Araba sürekli kapalı yerde de dursa amortisörlerini değiştiririm, yağına, suyuna bakarım, tekerleklerini açarım, kendim bildiğim için frenlerinin bakımıyla ilgilenirim. Araba da her zaman dışarıya çıkmaz, dükkanın içinde durur ama ben devamlı bunun her zaman bakımını yapıyorum” ifadelerini kullandı.

“Büyük ilgi görüyor”

Sanayi sitesinde bir dükkanda duran klasik arabanın büyük ilgi gördüğünü söyleyen Eyigören, “Arabanın sürekli durduğu dükkana gelenler bu klasik arabaya çok ilgi gösteriyorlar. Bunun yanında çok rica ederlerse, çok tanıdık olursa düğünlerde kendim arabayı sürmek şartıyla rica olarak gelin arabası olarak kullanıyorum” dedi.

“Tüm parçaları orijinal”

Arabanın iç ve dış aksamlarının orijinal parçalardan oluştuğunu belirten Nedim Eyigören, “Arabamızın radyosu orijinaldir. Bunun yanında hepsi orijinal olmakla birlikte göstergeleri, kilometre sayacı, hararet göstergesi, benzin ve yağ ibresi sorunsuz çalışıyor. Arabadan görülen bütün aksesuarlar faal vaziyettedir, hepsi orijinaldir, kendi malıdır. Aracın iç aksamının yanında ön farlar, panjurları, alnındaki kuş, bütün hepsi nikelajları da olmak üzere orijinaldir” diye konuştu.