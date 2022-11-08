65 yaş üstü vatandaşlar teknolojiyi ‘Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi’nde yakalıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), gençlerin ve 65 yaş üstü vatandaşların sosyal hayata adaptasyonunun sağlaması amacıyla “Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi” ile hizmet vermeye devam ediyor. Merkezde; bilgisayar, photoshop, akıllı telefon kullanımı, İngilizce ve müzik eğitimleri verilmesinin yanı sıra kültür gezileri ile tiyatro etkinlikleri düzenleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yaşlıların sosyal faaliyetlerde bulunmaları, boş zamanlarını değerlendirebilmeleri ve yaşam sürecini aktif bir şekilde geçirmeleri için çeşitli projelere imza atmayı sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi’nde bulunan Kırkpınar Alt Geçidi’ndeki “Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi”nde gençlerin ve 65 yaş üstü vatandaşların sosyal hayata adaptasyonunun sağlanması amacıyla eğitimler ve sosyal-kültürel faaliyetler düzenlemeye devam ediyor.

Kayıtlı 3 bin 700, aktif olarak ise bin 837 üyenin faydalandığı merkezde; bilgisayar, photoshop, akıllı telefon kullanımı, İngilizce, müzik ve diksiyon eğitimleri veriliyor. Ayrıca, üyelere özel kültür gezileri ile tiyatro etkinlikleri de gerçekleştiriliyor.

Haftanın altı günü 09.00-17.00 saatlerinde hizmet veriyor

Haftanın 6 günü 09.00 ile 17.00 saatleri açık olan merkezle ilgili bilgi veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlılar ve Gençler Erişim Merkezi Sorumlusu Sema Özsoy, “Genç üyelere bilgisayar ve internet kullanımı, 65 yaş üstü üyelere ise akıllı telefon, müzik, diksiyon, photoshop, bilgisayar ve İngilizce eğitimi veriyoruz. Haftanın 6 günü saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Ankara içi ve Ankara dışı tur gezileri düzenliyoruz. Üyelerimizin burada kaliteli zaman geçirmeleri için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkezin Bilgisayar Eğitmeni Nazmiye Erciyas ise şunları söyledi:

“Bilgisayar, akıllı telefon, ofis programları, photoshop dersleri veriyorum. Üyelerimiz teknolojik cihazları öğrenmeye çok meraklı ve aktif olarak kullanmayı öğrendiler. Hepsi buraya severek geliyorlar ve sosyal faaliyetlerle de aktif bir yaşam sürmüş oluyorlar.”

“Burası terapi gibi oluyor”

Merkeze gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Armağan Hacışahbanoğlu, “Sosyal ilişkiler sayesinde burası bana terapi gibi oluyor. Gezilere gidiyoruz, sosyal etkinlikler yapıyoruz, müzik dersi alıyoruz. Burada kendimi ailemin yanındaymış gibi hissettiriyorlar. Büyükşehire bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kursiyer Ahmet Alan ise kurstan önce sosyal medya kullanmayı bilmediğini belirterek, “Sosyal medya kullanmayı bilmiyordum, burada öğrendim. Tüm hocalarımdan memnunum, sıcakkanlılar ve yardımseverler. Beklediğim ilgiyi burada görüyorum” dedi.