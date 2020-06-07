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65 yaş üstü vatandaşlar 4. defa sokağa çıktı

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNCE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BULUNAN 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLAR BUGÜN ÖĞLEN SAATLERİNDE BAŞLAYAN İZİNLE DÖRDÜNCÜ DEFA SOKAĞA ÇIKTI.

65 yaş üstü vatandaşlar 4. defa sokağa çıktı

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNCE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BULUNAN 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLAR BUGÜN ÖĞLEN SAATLERİNDE BAŞLAYAN İZİNLE DÖRDÜNCÜ DEFA SOKAĞA ÇIKTI.

07 Haziran 2020 Pazar 15:32
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65 yaş üstü vatandaşlar 4. defa sokağa çıktı

Korona virüs tedbirlerince sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de öğlen saatlerinde başlayan izinle dördüncü defa sokağa çıktı.

Denizli’de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na çıktılar. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda dolaştılar. Bazı 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise parkların gölgelerinden faydalanarak güneşten korundu.

Osman ve Nebahat Yıldıztepe çifti de izinden faydalanarak sokağa çıktı. Alzheimer olan 40 yıllık eşiyle beraber 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na çıkaran Nebahat Yıldıztepe, eşinin evde sıkıldığını belirterek, “Zaten her zaman dışarıya çıkarmıyorum. Bugün de izin olduğu için dışarıya çıkardım. Biraz gezdirip götüreceğim. Yapacak bir şey yok yani. Bütün gün balkonda oturur, uyur, uyanır, yedirir içiririm“ dedi.

“Dışarı çıkmamız velinimet”

Verilen izni, Candoğan Parkı’nın gölgelerinden faydalanarak geçiren Veysel Karadağ ise, “Dışarıya çıkmamız velinimet bizim için. Devletimiz sağolsun. Yakın zaman bu salgını atlatırız inşallah. Bütün dünyaya sağlık ve sıhhat diliyorum” diye konuştu.

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