6.4’lük deprem sonrası Adıyaman’da polis vatandaşları uyardı

Hatay merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Adıyaman’da tehlike arz eden yapılara polis tarafından şerit çekilerek, vatandaşlar uyarıldı.

Akşam saatlerinde Hatay’da meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem Adıyaman ve ilçelerinde de hissedildi. Deprem sonrası kent merkezinde daha önceki depremlerde hasar gören yapılardan çatlama seslerinin gelmesi üzerine vatandaşlar büyük panik yaşadı. Riskli yapıların çevresine polis ekiplerince şerit çekildi. Polis ekipleri, aynı zamanda Malazgirt Mahallesi’nde bulunan Malazgirt Camii minarelerinin yıkılma tehlikesi nedeniyle megafonla vatandaşları dikkatli olmaları ve camiye yaklaşmamaları konusunda uyardı.