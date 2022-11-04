63 yıllık şapka ustası Diyarbakır’da mesleğin son temsilciliğini yapıyor

Tarihi Sur ilçesinde kasket diken ve ülkenin dört bir yanından müşterisi olan 73 yaşındaki Remzi Kağar, 10 yaşında başladığı şapkacılık mesleğinin zaman içinde kaybolduğunu söyledi. Elazığlı ustasının Diyarbakır’daki atölyesinde önce ağabeyinin, daha sonra da kendisinin kasket dikimini öğrendiğini ifade eden Kağar, “Elazığlı rahmetli ustam 1947’de Diyarbakır’da şapka üretiyordu. Önce ağabeyim ustanın yanında yetişti, sonra ben yetiştim. 1959 yılında onların yanında şapka yapmaya başladım. Günümüzde şapka çeşitleri spor ve kasket olarak iki çeşit üretiliyor. 8 köşe kasket şapkalar daha çok doğu tarafında takılıyor. Birkaç yıl sonra şapkalar doğuda da takılmaz. Bu şapkaların tamamen mazide kalacağını biliyorum” dedi.

“Zaman içinde kaybolan mesleklerden biridir”

Mesleğini yarım asrı aşkın süredir severek icra ettiğini söyleyen Kağar, Diyarbakır’da kasket ustalığını sadece iki kişinin yaptığını belirterek, “Bu meslekte zamanında çok güzel para kazanıyorduk, kalfa ve çıraklar yetiştirdik. Maalesef bugün kimse çocuğunu çırak olarak dahi vermiyor. El emeği göz nuru olan şapkacılık mesleği bitiyor. Zaman içerisinde kaybolan mesleklerden biridir” diye konuştu.

Şapkacılık mesleğine resmi şapkalar üreterek başladığını dile getiren Kağar, “Diyarbakır’da polis, asker, subay ve gardiyan gibi meslekteki arkadaşlarımıza şapka yapardım. O zamanlar bütün resmi daireler şapka takardı. Hayata bu şekilde alıştığım için mesleğimi devam ettiriyorum. Aslında bırakmam lazımdı fakat yaşama şeklim böyle” ifadelerini kullandı.

“Bu yaşa geldim mesleğimden ötürü gözlük dahi kullanmıyorum”

Ürettiği şapkaları Türkiye’nin dört bir yanına gönderdiğini aktaran Kağar, “Kimisi bu şapkaları takarken, kimisi de aksesuar olarak evin veya dükkanın bir köşesine asıyor. Günde 6-7 tane şapka üretebilsem benim için çok iyi olur. Tek olduğum için biraz zor oluyor. Bu yaşa geldim mesleğimden ötürü gözlük dahi kullanmıyorum. Diğer meslektaşlarımın çoğu gözlük kullanıyordu” diye konuştu.

Kağar, yaz ve kış aylarında takılan şapkaların insan sağlığı açısından iyi olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Eskiden dışarıya şapkasız çıkan insanlar utanırdı. Şapka takmak dört iklimde de faydalıdır. Ben yazın keten, kışın ise kalın şapka takarım. Ayakkabı sağlık açısından ne kadar önemliyse şapka takmak da o kadar önemlidir.”