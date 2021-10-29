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60 dakikada 10 bin adet pepeçura dağıtıldı

Rize’nin coğrafi işaretli ürünleri arasına giren pepeçura için her yıl düzenlenen festival bu yıl da devam etti. 3’üncüsü düzenlenen festivalde 60 dakikada 10 bin adet pepeçura dağıtıldı.

Haberde İnsan 29.10.2021, 16:29
60 dakikada 10 bin adet pepeçura dağıtıldı

Rize’nin coğrafi işaretli ürünleri arasına giren pepeçura için her yıl düzenlenen festival bu yıl da devam etti. 3’üncüsü düzenlenen festivalde 60 dakikada 10 bin adet pepeçura dağıtıldı.

Rize Merkez Muhtarlar Derneği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Pepeçura Festivali’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivalde 1 saat içerisinde 10 bin adet pepeçura tatlısı dağıtıldı. Dernek Başkanı İrfan Kaya, yağmura rağmen 10 bin kasenin üzerinde pepeçura dağıttıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, “Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz Pepeçura Festivali’nin bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdik. Katılımın fazla olması bizi memnun etti. Bizim buradaki amacımız bölgedeki kendine has meyvelerin tekrar geriye kazandırılıp sofralarımıza dönmesi. Bu amacımızı da gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. İlk yola çıktığımızda 1 buçuk ton bu bölgeye has siyah üzümü bulamıyorduk, şu an 5 tona kadar çıktık. Biz yerli meyvelerimizin tekrar kazanılmasına dikkat çekmek için bu festivalleri düzenliyoruz ve düzenlemeye devam ediyoruz” dedi.

Festivale katılan vatandaşlardan Mustafa Tiryaki, pepeçuranın Rize’nin ayrı bir güzel lezzeti olduğunu dile getirerek, “Çok güzel, çok fevkalade. Ben pepeçuranın sulusunu severim. Bu da gayet sulu, kaşığa işliyor. Rize’nin tescili ürünüdür bu. Ben çok seviyorum” diye konuştu.

Bir başka Rizeli vatandaş Hatice Eylül Ece de, “Aldım pepeçurayı gidiyorum. Tadına bakmadım daha. Mısır unu ve kara üzüm suyunu kavuruyoruz. Bence benim yaptığım güzel kendime göre” derken, Hatice Balcı da kendisinin pepeçura yapımında daha iddialı olduğunu belirterek, “Çok güzel. Üzümü şaravanalarımızda sıkarız. Sonrasında kazanlarımızda kaynatırız, uzun zaman durur suyu. Kimisi mısır unu, kimisi nişasta katar ve kavurur. Ondan sonra da servise hazır olur. Ben daha güzel yaparım. İddialıyım her şekilde” şeklinde konuştu.

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