6 yaşındaki Eslem’den şehit babasına karanfil: "Bu çiçekleri senin için diktim"

Kırıkkale Şehitliği’nde düzenlenen törende, Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu’nun 6 yaşındaki kızı Eslem, babasının kabrine karanfil bıraktı. Minik kızın "Bu çiçekleri senin için diktim, umarım beğenirsin" demesi herkesi duygulandırdı.

Ramazan Bayramı öncesinde Kırıkkale Şehitliği’nde düzenlenen törende duygulu anlar yaşandı. Törende, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak yakınlarının bayramını kutladı. Vali Sezer ve Başkan Saygılı, çocuklara bayram hediyesi olarak oyuncak verdi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021’de kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu’nun 6 yaşındaki kızı Eslem Erva Umulu, Vali Sezer’in verdiği karanfili babasının mezarına bıraktı. Eslem’in "Bu çiçekleri senin için diktim, umarım beğenirsin" ifadesi herkesi duygulandırdı.

"O çok iyi biri"

Babasını çok sevdiğini belirten Esra Evra Umulu, "O çok iyi biri. Burada babamı görüyorum annem ağlıyor. Birkaç saat olunca da gidiyoruz evimize. Çiçekleri çok seviyorum. Gülü de seviyorum. Annemin ismi de Gül" dedi.

"Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz"

Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlayan Vali Yunus Sezer, "İnşallah bu ay boyunca yapmış olduğumuz dualar Rabbimiz kabul eyler. Bugün şehitlikteyiz. Şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Şehit ailelerimiz ile bir araya geldik. Burası şehitler diyarı Kırıkkale. Vatan millet aşkıyla cephede ve görev aşkıyla cephede bulunan askerlerimiz polislerimiz şehit olup burada kabristanda ebedi hayatlarını yaşamaktalar. Bugün şehit ailelerimiz ile birlikte burayı ziyaret ettik. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şehit yakınlarımızla bayramlaşma imkanı bulduk"

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da, "Burada şehit yakınlarımızla gazilerimizle bayramlaşma imkanı bulduk. Tüm dünya ciddi bir sıkıntı içerisinde. Birbirimize sarılamadan kucaklaşamadan annelerimizin babalarımızın ellerini öpemeden bir bayram geçiriyoruz. İnşallah bu manada geçirdiğimiz son bayram olur" şeklinde konuştu.