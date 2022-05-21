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59 yaşında üniversite kazandı, 63 yaşında öğretmen oldu

DÜZCE (İHA) – Yıllarca muhasebecilik yaptıktan sonra emekli olan ve resim kursuna başlayan Hülya Acar (63), sanat sevgisini üniversite ile taçlandırdı. 2018 yılında Düzce Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü kazanan, geçen yıl da oğlu ile aynı dönemde mezun olan Acar, şimdilerde Düzce Belediyesi tarafından açılan kursta resim öğretmeni olarak görev yapıyor.

Haberde İnsan 21.05.2022, 10:07 21.05.2022, 10:13
59 yaşında üniversite kazandı, 63 yaşında öğretmen oldu

Düzce’de yaşayan 63 yaşındaki Hülya Acar, uzun yıllar serbest mali müşavir ve muhasebeci olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. Boş vakitlerini değerlendirmek için Düzce Belediyesi tarafından açılan resim kursuna başlayan Acar, kurs ile birlikte yeteneğini keşfetti. 2018 yılında üniversite sınavlarına giren Hülya Acar, Düzce Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü kazandı.

İkinci kez üniversite okumanın heyecanını yaşayan Hülya Acar, derslerine odaklanarak 4 yıl da mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan oğlu ile aynı dönemde mezun olan Acar, mezun olduktan sonra Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına (BELMEK) resim öğretmeni olmak için başvuruda bulundu. Başvurusu kabul edilen Acar, birlikte resim yaptığı arkadaşlarının arasına bu kez öğretmen olarak döndü.

"4 yıl boyunca her gün okula büyük bir zevkle gittim geldim"

1983 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduğunu söyleyen Hülya Acar, "Yıllarca mali müşavir ve muhasebeci olarak çalıştım, emekli oldum. Uzun yıllar çalıştıktan sonra hesap işlerini bıraktım. Emekli oldum ve boş vakitlerimi değerlendirmek istedim. Düzce Belediyesi’nin resim kursuna başladım. Kursta yeteneğimin olduğunu gördüm. Üniversite sınavına girerek Düzce Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü kazandım. 4 yıl boyunca her gün okula büyük bir zevkle gittim geldim. Bu yaşta okumak daha bir zevkmiş. Hiçbir dersimi kaçırmadan her gün devam ederek 4 yılda mezun oldum. Lisansımı tamamladıktan sonra belediyeye başvuru yaptım. Başvurum kabul edildi ve kursa geldiğim arkadaşlarıma şimdi resim öğretmenliği yapıyorum" dedi.

"Oğlumla aynı dönemde mezun olduk"

İki çocuk annesi olduğunu ifade eden Acar, sözlerine şöyle devam etti:

"Düzce Üniversitesi’ne 2018 yılında girmiştim. 2020-2021 eğitim döneminde üniversiteyi bitirdim. Derslerde ben sınıf annesi gibiydim. Bizim sınıfın öğrencileri 1999 doğumluydu. Hepsi bana ’Abla’ diyordu. Onlara da örnek olma babında derslerimi aksatmadım, çalışmamdan da geri kalmadım. Onlara çokta motive olduğuma inanıyorum. Onlarla da halen görüşüyoruz. İki oğlum var, eşim ise yıllar önce vefat etti. Biz küçük oğlumla üniversiteleri aynı yıl bitirdik. O hukuk okudu. Büyük oğlum ise okulunu bitirmiş çalışıyordu. Küçük oğlum da önceleri ’Anne hevesini alıp bırakacaksın’ diyerek baktı ama azimle çalıştığımı görünce alkışladılar. Büyük oğlum kep törenim için işyerinden izin alırken ’Annemin mezuniyetine gideceğim’ demiş, işyerinde çok güzel tepkiler almıştı. Müdürleri falanda tebrik etmişler. Yani benim bu yaşımda lisans eğitimimi bitirmem ilgi çekiyor"

"Bir işe başlayacaksanız, yaşın önemi olmuyor"

Eğitim almak isteyen kişinin yaşını düşünmemesi gerektiğini vurgulayan Acar, "Hiç kimse yaşını düşünmesin. Hiçbir şeyin yaşı yok. Yaşı düşünmeden her an istediğiniz her şeye başlayabilirsiniz ve bitirebilirsiniz. Bende ilk başta bitirebileceğime inanamamıştım ama okulum bitti, buralara geldim. Birde zevk alarak okudum. Herkese tavsiye ederim. Hiç ’Bu yaştan sonra olmaz’ demesinler. Başlasınlar, bitirsinler" sözlerine ekledi.

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