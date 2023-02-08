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59 saat sonra enkaz altından çıkarıldı
Adıyaman’da, bir kişi 59 saat sonra yıkılan binanın enkazından canlı olarak çıkarıldı.
Haberde İnsan 08.02.2023, 15:27
Adıyaman’da, bir kişi 59 saat sonra yıkılan binanın enkazından canlı olarak çıkarıldı.
Adıyaman Alitaşı Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Menekşe Apartmanından 36 yaşındaki Selahattin Kaya, 59 saat sonra sağ salim enkazdan çıkarıldı.
Selahattin Kaya, kendisine geçmiş olsun diye gazetecilere çok sağ olun diye cevap verdi.
AFAD ekiplerince yaklaşık 6 saatlik bir çalışma neticesinde çıkarılan Selahattin Kaya, bilinci açık ve sağlıklı bir şekilde sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.