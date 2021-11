58 yaşındaki muhtar gençlere taş çıkartıyor, günde 20 kilometre koşuyor

İlk kez 1951 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları Şampiyonasında Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandıran ve 8 kez Türkiye Maraton Şampiyonu olan Ahmet Aytar’ın öğrencisi olan 58 yaşındaki Allattin Karakol, 43 yıldır aralıksız günde yaklaşık 20 kilometre koşuyor.

Baskil ilçesi Odabaşı Mahallesi muhtarı 58 yaşındaki Allattin Karakol, lise yıllarında ilçede düzenlenen yarışmada birinci olarak atletizmle tanıştı. Ardından il genelindeki atletizm yarışmasına katılan Karakol, Akdeniz Oyunları Şampiyonasında Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandıran ve 8 kez Türkiye Maraton Şampiyonu olan Ahmet Aytar’ın dikkatini çekti. Aytar’ın öğrencisi Karakol, uzun yıllar boyunca bölgede ve milli takımda önemli derecelere elde ederek 100’ün üzerinde madalya kazandı. Baskil Maliye Müdürlüğünden emekli olduktan sonra mahallesinde de muhtar olan Karakol, koşmayı 43 yıldır bırakmadı. Yaşına rağmen sağlıklı bir yaşam için her gün ortalama 20 kilometre koşan Karakol, bir yandan da mahallesine hizmet için çalışmalarını sürdürüyor. Gençlere taş çıkartan muhtar, aynı zaman da örnek oluyor.

Atletizm sporu ile lise birinci sınıfta tanıştığını kaydeden Allattin Karakol, "O zaman Elazığ ilimizin Baskil ilçesinde düzenlenmiş olan ilçeler arası bir kros yarışması düzenlenmişti ve o yarışmada birinci oldum. Daha sonra Elazığ amatöründe duayen hocamız rahmetli Ahmet Aytar’ın nezaretinde çalışmaya başladık. Yaklaşık 13 yıl boyunca Ahmet Aytar hocamızın antrenörlüğünde çalıştık. Onunla birlikte milli takım kampına davet edildik. Onun dışında bazı turnuvalarda mücadele ettik" dedi.

"43 yıldır koşuyorum ve koşuya halen de devam ediyorum"

Günde ortalama 20 kilometre koştuğunu dile getiren Karakol, "Biz bu sporu sadece gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak dursun ve güzel alışkanlık kazansın diye yapıyoruz. Bizim halkımızın arasında şöyle bir görüntü var, ‘ spor yapan insanlar ders çalışmıyor’ diye, bence o çok yanlıştır. Spor yapan insanın zihni her zaman açık olur. Sigaradan ve kötü alışkanlıklardan uzak olurlar. Geleceği için de çok önemlidir. Ben yaklaşık 43 yıldır koşuyorum ve koşuya halen de devam ediyorum. Acil bir durum olmadığı müddetçe hemen hemen her gün koşuyorum. Her gün ortalama 20 kilometre koşuyorum" diye konuştu.

"Bu muhtarlık sürecince sporcu kimliğimiz bize pozitif bir enerji veriyor"

Bir taraftan da muhtarlık yaparak vatandaşın işlerine koştuğunu ifade eden Karakol, "Diğer taraftan da vatandaşımızın talebi üzerine muhtar olduk. Bu muhtarlık sürecince sporcu kimliğimiz bize pozitif bir enerji veriyor, daha canlı tutuyor. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Böyle düşünürsek daha anlamlı olur, diye düşünüyorum. Benim 100’e kadar madalyam var. Daha önceden doğu kros liglerinde, festivallerde turnuvalara katıldık. Benim katıldığım turnuvalarda bir yarış dışında hepsinde ilk üçe girerek derece aldım” şeklinde konuştu.