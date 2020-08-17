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55 yıldır zamana meydan okuyor

HİKMET KUTLU, 11 YAŞINDA ÇIRAK OLARAK BAŞLADIĞI SAAT TAMİRCİLİĞİ MESLEĞİNİ, 47 YILI AYNI DÜKKANDA OLMAK ÜZERE TAM 55 YILDIR SÜRDÜRÜYOR

Haberde İnsan 17.08.2020, 09:30 17.08.2020, 09:58
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55 yıldır zamana meydan okuyor

MERSİN (İHA) – Mersin’de 11 yaşından bu yana saat tamir eden Hikmet Kutlu, tam 55 yıldır zamana meydan okuyor. 47 yılı aynı dükkanda olmak üzere yaşamının büyük bölümünü saat tamirine adayan Kutlu, askerlik ve korona virüs salgını nedeniyle verdiği zorunlu molanın dışında hiç ara vermeden insanların zamanı durmasın diye çalışıyor.

Mersin’in en işlek caddelerinden biri olan Silifke Caddesinde 47 yılı aynı dükkanda olmak üzere 55 yıldır saat tamir eden 67 yaşındaki Hikmet Kutlu, çalışma azmiyle gençlere taş çıkartıyor. İlkokuldan mezun olduktan sonra maddi olanaksızlıklar nedeniyle henüz 11 yaşındayken bir saat tamircisi ustanın yanında çırak olarak mesleğe ilk adımını atan Kutlu, korona virüs nedeniyle 2,5 aylık zorunlu ev dinlenmesinin dışında aralıksız olarak zamanı tamir etmeye devam ediyor.

“47 yıldır kendi dükkanımda insanlığa hizmet ediyorum”

55 yıllık zaman tamircisi Hikmet Kutlu, meslek öyküsünü İHA muhabirine anlattı. 1953’te Siirt’te doğduğunu, 3 yaşındayken ailesinin Mersin’e taşındığını belirten Kutlu, “Maddi olanaksızlıklar nedeniyle 1963 yılında ilkokuldan mezun olduktan sonra bu mesleğe başladım. 55 yıldır işimi severek yapıyorum. 47 yıldır kendi dükkanımda insanlığa hizmet ediyorum. Meslektaşımız Gültekin Güler, aynı zamanda öğretmendi, o teşvik etti beni. ‘Bir çırak lazım’ dedi ve böylece mesleğe başladım. Hevesle yapıyorum. Seviyorum mesleğimi. İnsanları da seviyoruz. Onun için de dükkanımızın adı ‘Seven Saat’” dedi.

“Binlerce saat geçti elimden. Her türlü saati tamir ettim”

1970’te askere gidinceye kadar ara vermeden ustasının yanında yetiştiğini ve mesleğin inceliklerini öğrendiğini dile getiren Kutlu, “Askerden geldikten sonra ustam bana ‘Ben sana haftalık veremeyeceğim, artık kendine dükkan aç’ dedi. Bunun üzerine 1973 yılında kendi iş yerimi açtım. 47 yıl orada hizmet verdim” diye konuştu.

Korona virüs salgını Türkiye’de başlamadan 20 gün önce eski iş yerinin iki dükkan ilerisine taşındığını söyleyen Kutlu, 67 yaşında olduğu için alınan tedbirler kapsamında 2,5 ay evde istirahate çekildiğini anlatarak, “İki aydır da tekrar işimize başladık. Bugüne kadar her türlü saati tamir ettim. Binlerce saat geçti elimden. Kol saati, duvar saati, masa saati, köstekli saat, hepsi elimden geçti” ifadelerini kullandı.

“Hep zamanı ayarlamaya devam ettim”

Yaptığı işten dolayı herkesi memnun ettiğini vurgulayan Kutlu, “Herkes benden memnun, seviyorlar beni. Ben de onları seviyorum. İnsanları seviyorum. Zamanı tamir etmek güzel bir duygu. Hep zamanı ayarlamaya devam ettim. Şu anda 67 yaşındayım, 70 yaşına kadar devam ettirmeyi düşünüyorum” dedi.

Mesleğin zorluklarından da bahseden Kutlu, saat tamirciliğinin artık teknolojiye yenik düştüğünün altını çizdi. Eski günleri aradığını belirten Kutlu, “Mesleğimiz biraz kendini kaybetti. Cep telefonları çıkınca mesleğimiz tamamen bitti, saat heveslisi pek kalmadı. Teknolojiyle yarışamıyoruz artık. Zor günler geçiriyoruz. İnsanlar artık kaliteye bakmıyor, gidiyor ucuz saat alıyor. Biz satamıyoruz artık burada. Eskisi gibi gitmiyor artık” diyerek sitemini dile getirdi.

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