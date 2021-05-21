54 yıllık evli şehit anne ve babası mutlu evliliğin sırrını anlattı

Adana’da düzenlenen “Çınarlarla Fidanların Buluşması” etkinliğinde 50 yılı aşkın süredir evli olan çiftler deneyimlerini yeni evli çiftlere anlattı. 54 yıllık evli şehit anne ve babası da gençlere, mutlu evliliğin sırrının sevgi ve saygı olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla 50 yılı aşkın süredir evli olan çiftlerle yeni evlenen çiftler bir araya geldi. Genç çiftler, yarım asırlık çınarlardan mutlu evlilik üzerine tavsiyeler aldı.

Yüreğir Kültür Merkezinde düzenlenen “Çınarlarla Fidanların Buluşması” etkinliğine 50 yılı aşkın süredir evli olan altı çift ve 10’a yakın yeni evlenen çift katıldı.

Açılışta konuşan Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, “Etkinliğe çınar ismini tecrübeyi yansıtsın diye koyduk. Fidan ise gençlerimizi temsil ediyor. Yarım asırdır evli olan çiftlerimizin tecrübeleri bizlere çok katkı sunacaktır. Bu insanlar, hayatın sillesini yemiş, bir erkek ya da bir kadının nasıl idare edileceğini bilen, bunu duvarlara çarpa çarpa öğrenen insanlardır. Bu deneyimler bizi geliştirecektir” diye konuştu.

Şehit ailesi de deneyimlerini anlattı

1992 yılında şehit olan Jandarma Er Fettah Çevikoğlu’nun annesi Dudu (71) ve babası Talih Çevikoğlu (72) da 1967 yılından bu yana süren evliliklerinin sırrını anlattı. Evlat acısına birbirlerini severek, katlandıklarını belirten yaşlı çift, gençlere tavsiyelerde bulunmaya geldiklerini söyledi. Talih Çevikoğlu, “Eşimle birbirimize güç verdik. Hala aşığız. Günler böylece geçip gidiyor. Gençler, lütfen sevginin yanına saygıyı da katın” ifadelerini kullandı.

2 yıllık evli Eren (28) ve Kübra Biga (26) çifti ise evliliklerinin iyi gittiğini ama bunu kalıcı kılmak adına yarım asırlık çınarları dinlemek istediklerini söyledi.