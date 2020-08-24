54 yaşında seyyar dönme dolapla ailesini geçindiriyor
MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE 4 YIL ÖNCE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TARAFINDAN KAZILAN HENDEKLERDEN SONRA AİLESİ İLE BİRLİKTE KAÇARAK KIZILTEPE’YE YERLEŞEN 54 YAŞINDAKİ TACETTİN KAYA, SEYYAR DÖNME DOLAPLA HEM ÇOCUKLARI SEVİNDİRİYOR HEM DE AİLESİNİN GEÇİMİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kazılan hendeklerden sonra ailesi ile birlikte kaçarak Kızıltepe’ye yerleşen 54 yaşındaki Tacettin Kaya, seyyar dönme dolapla hem çocukları sevindiriyor hem de ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor.
2016 yılında hendek olayları yüzünden Nusaybin’den Kızıltepe’ye kaçan Tacettin Kaya, eşi ve 2 erkek çocuğuyla birlikte Sanayi Mahallesi 427. Sokak’ta derme çatma gibi bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Korona virüs yüzünden çocukları da çalışamayınca Tacettin Kaya kronik rahatsızlıklarına rağmen ailesine yalnız bakmak zorunda kaldı. 54 yaşında sokak sokak gezerek seyyar dönme dolapla hem çocukları sevindiriyor hem de evine ekmek getiriyor.
Hendek olaylarında evleri yıkıldı
4 sene evvel Nusaybin olayları yüzünden Kızıltepe’ye gelmek zorunda kaldıklarını belirten Tacettin Kaya, "4 kişiyiz hasta olmama rağmen bütün geçimimi dönme dolap üzerinde geçirmeye çalışıyorum. Buna rağmen yeterli olmuyor. 4 sene içerisinde büyük sıkıntılar yaşadık. Dönme dolap çok ağır bir alet. Onu gezdirmesi, onu çevirmesi ve çocuk derdini çekmesi bayağı stres yaşıyorum" dedi.
“Hayat şartları bayağı zorlaşmış”
Aldığı engelli maaşının kendisine yetmediğini ifade eden Kaya, geçinmenin çok zor olduğunu aktardı. Kaya, “Onun için hasta olmama rağmen gezmek zorunda kalıyorum. Ortalama olarak 300-400 lira kazanıyorum. diye konuştu.
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