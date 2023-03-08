53 yaşındaki Acun Ilıcalı erkek çocuk bekliyor!

Günaydın'dan Bülent Cankurt, kaleme aldığı yazısında; "En son, depremzedelere yardım toplamak için televizyonda düzenlenen iki farklı kampanyada sunuculuk yapmasıyla gündeme gelen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile ilgili bomba bir duyum aldım. Kulağıma gelenlere göre, şimdiye kadar yaptığı üç evlilikten dört kız çocuğu olan Acun Ilıcalı, bir kez daha baba olmaya hazırlanıyormuş." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 1990 doğumlu. Acun Ilıcalı'nın Begüm adında da bir torunu var.

Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı çiftinin büyük kızlarının ismi Leyla, küçük kızlarının ismi ise Yasemin.

Ilıcalı'nın en son evliliği olan Şeyma Subaşı ile de Melisa isimli bir kızı bulunuyor.