53 yaşında gelen güzellik tacı

DÜZCE (İHA) – Düzce Otları Bereket Festivali’nde düzenlenen Bereket Güzeli Yarışması’nın birincisi 53 yaşındaki Aynur Trabzonluoğlu oldu.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen "Düzce Otları Bereket Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Kent genelinde yetişen otların sergilendiği festivalde, Bereket Güzeli Yarışması da yapıldı. Yarışmacılar, bereket güzeli tacını alabilmek için 3 kişilik jüri önünde kıyasıya yarıştı.

Yarışmaya 7 yaşındaki kızı Sare ile birlikte katılmak isteyen Mehtap Candar da uzun süre kızına dil döktü. Minik Sare jüri önüne çıkmayı kabul etmeyince annesi yarışmaya tek başına katıldı.

Yarışmaya çiçekli elbisesiyle katılan, canlı ve yöresel dansıyla ilgi çeken 53 yaşındaki Aynur Trabzonluoğlu, jüri tarafından bereket güzeli seçildi. Çiçekten tacını takan Trabzonluoğlu, "Çok mutluyum. Hayatımın hediyesi diyebilirim, hiç umut etmiyordum. Buraya eğlenmek için katılmıştım. Sonucu çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Jüri üyelerine, burada bulunan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.